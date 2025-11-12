Villaescusa no quiere asumir el tráfico de camiones que genere la dividida Ciudad del Transporte El alcalde trasladará a Fomento que le preocupa el aumento de circulación de vehículos pesados por La Concha, Villanueva y Obregón

Lucía Alcolea Santander Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:19

A Villaescusa le preocupa que el tráfico de vehículos por sus pueblos se desboque ahora que la Consejería de Fomento del Gobierno de Cantabria ha decidido dividir las actuales instalaciones de la Ciudad del Transporte (ubicada en el Puerto de Raos) entre Camargo y Penagos. El Ayuntamiento de Villaescusa cree que con este plan se «incrementará de forma significativa el tráfico de vehículos pesados, furgonetas y transporte ligero por las carreteras autonómicas CA-142 y CA-143, que atraviesan los núcleos de Liaño, La Concha, Villanueva y Obregón».

Esto alerta al alcalde de Villaescusa Constantino Fernández, que estima que, «si estas vías se convierten en el principal corredor de esos camiones entre Penagos y Santander, la situación puede llegar a ser insostenible para los vecinos, que ya sufren a diario un tráfico intenso, ruidos y contaminación».

Desde el Ayuntamiento recuerdan que estas vías autonómicas ya «soportan una fuerte carga de tráfico y atraviesan tramos urbanos donde la seguridad vial es una preocupación constante». Una razón por la que, asegura el regidor, «llevamos años demandando actuaciones con las que paliar esta situación». No obstante, «lejos de hacerlo, se toma una decisión que puede agravar los problemas existentes».

El Ayuntamiento considera que la alternativa más razonable sería desviar el tráfico pesado por la autovía A-8 hacia Solares, «conectando posteriormente con el corredor Solares–Torrelavega, lo que permitiría evitar el paso por los pueblos del término municipal».

Con todo, el regidor ha aclarado que «Villaescusa no se opone al proyecto de reubicación de la Ciudad Transporte, pero sí rechazamos el incremento de circulación de camiones por nuestros núcleos rurales, porque no aporta nada positivo al municipio y sí conllevará más problemas de seguridad».

Por todo ello, el Consistorio solicitará formalmente una reunión con la Consejería de Fomento, con el fin de «trasladarle esta preocupación y proponer alternativas que garanticen la seguridad y el bienestar de los vecinos».

La intención del Gobierno de Cantabria es desmantelar la actual Ciudad del Transporte (Citrasa) tras finalizar el contrato de concesión de los terrenos, y trasladar la actividad de empresas y trabajadores al futuro polígono industrial de Penagos. Mientras se tramita el PSIR del citado polígono, Fomento proyecta crear un aparcamiento para camiones en Camargo que dará servicio a una parte de los vehículos pesados que ahora operan en la Ciudad del Transporte.

Así que, por el momento, Citrasa quedaría dividida en dos, entre Penagos y el citado aparcamiento en Camargo. Y es precisamente en esta ruta donde se encuentra Villaescusa, que se verá «significativamente afectada» para mal, según ha dejado claro su alcalde, Constantino Fernández, que piensa exponerle sus quejas al consejero de Fomento, Roberto Media.