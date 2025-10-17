Los valles pasiegos vuelven a plantarse contra los éolicos

«Polígonos no, los Valles Pasiegos se defienden», ese fue el grito de guerra de la plataforma ciudadana Son Gigantes que unió este jueves, en ... el transcurso de la asamblea de la Mancomunidad pasiega, a vecinos y alcaldes contrarios a la instalación de parques eólicos en su territorio. En este momento hay dos proyectos promovidos por Arena Green Power que les preocupan, como son Las Americas 3 y Las Américas 16. Ambos afectan a parte importante de los 17 municipios adheridos a la entidad. Durante la sesión, los políticos acordaron reiterar la petición de solicitud de exclusión eólica para la zona y habilitar, si fuera necesario, un «fondo jurídico» para defenderse «del aluvión de proyectos eólicos», que les llegan.

La sede habitual de la Mancomunidad de Valles Pasiegos en Villacarriedo se quedó este jueves pequeña por la cantidad de vecinos que acudieron a seguir en directo el debate político en la asamblea ordinaria. Tanto, que los alcaldes decidieron trasladarse al centro cívico de la localidad para facilitar que el público pudiese participar en la sesión, que incluía los eólicos en un punto destacado del orden del día. Y aunque no es habitual que los alcaldes pasiegos se pongan todos de acuerdo, esta vez lo hicieron y se sumaron al rechazo a estos proyectos junto a los vecinos. Durante el debate, se acordó además la presentación de alegaciones a estos planes y se pidió ayuda a la plataforma para la recogida de firmas y otras acciones que apoyasen las mismas. «Es de agradecer el esfuerzo que hacen los vecinos en la lucha contra los molinos», valoraba el presidente de la entidad, Víctor Manuel Concha, al concluir la sesión.

Desde Son Gigantes se valoró el consenso acordado, pero se lamentó que el marco autonómico siga sin ofrecer un marco jurídico efectivo para la defensa del territorio

Los proyectos que ahora preocupan cuentan con una potencia prevista de 49,99 MW, y afectará –si se desarrollan– a Cayón, Villaescusa, Penagos y El Astillero. El de Las Américas 16 se proyecta además sobre Vega de Pas, Villacarriedo, Selaya y Saro. Y Las Américas 3 sobre Villafufre y Santiurde de Toranzo.

Según explicaron tras la asamblea desde Son Gigantes, durante la sesión, los alcaldes de la Mancomunidad reafirmaron el acuerdo adoptado en 2021, cuando decidieron considerar los Valles Pasiegos como zona de exclusión eólica, manifestando así su rechazo institucional a la implantación de los mismos.

Pese al consenso logrado, no todo fueron parabienes ya que la plataforma lamentó que «el marco autonómico siga sin ofrecer una protección efectiva». Al respecto, recordaron que en 2022 el Gobierno de Cantabria presentó un mapa de exclusión eólica que calificaba como incompatibles el 93,9 % del territorio, pero el documento nunca se aprobó formalmente. «Esta ausencia de planificación deja a los municipios sin respaldo jurídico», insistieron. En cuanto a este tema, los políticos pasiegos se comprometieron allí a solicitar de nuevo la zona de exclusión, como ya se hizo en 2021

Un fondo jurídico

Ante la amenaza de los éolicos, la Mancomunidad planteó además constituir un fondo jurídico específico con el que se financiarán acciones legales dirigidas a «frenar la proliferación de estos proyectos eólicos» y garantizar un seguimiento técnico de los expedientes que van llegando. Asimismo, se recordó que desde el año 2021, la entidad pasiega ha presentado numerosas alegaciones a otros parques como Ribota, Garma Blanca, Amaranto, Aguayo, Bustafrades o El Escudo, entre otros.