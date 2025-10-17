El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alcaldes y vecinos posando frente al Ayuntamiento de Villacarriedo antes de la celebración de la asamblea de la mancomunidad pasiega. DM

Los valles pasiegos vuelven a plantarse contra los éolicos

Alcaldes de 17 ayuntamientos y la plataforma 'Son Gigantes' unen sus fuerzas para proteger el territorio de los planes Las Américas 3 y Las Américas 16 que promueve Arena Green Power

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Viernes, 17 de octubre 2025, 15:25

Comenta

«Polígonos no, los Valles Pasiegos se defienden», ese fue el grito de guerra de la plataforma ciudadana Son Gigantes que unió este jueves, en ... el transcurso de la asamblea de la Mancomunidad pasiega, a vecinos y alcaldes contrarios a la instalación de parques eólicos en su territorio. En este momento hay dos proyectos promovidos por Arena Green Power que les preocupan, como son Las Americas 3 y Las Américas 16. Ambos afectan a parte importante de los 17 municipios adheridos a la entidad. Durante la sesión, los políticos acordaron reiterar la petición de solicitud de exclusión eólica para la zona y habilitar, si fuera necesario, un «fondo jurídico» para defenderse «del aluvión de proyectos eólicos», que les llegan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Buscan a un hombre de 52 años en una urbanización abandonada de Renedo de Piélagos
  2. 2

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026
  3. 3

    La undécima reunión fracasa y los docentes irán a la huelga
  4. 4 Hoznayo celebrará la feria de San Lucas «con casi normalidad» este domingo pese a la dermatosis nodular
  5. 5 Arranca la rehabilitación del parque de Las Llamas con el cambio de las estructuras metálicas y de madera
  6. 6 La plantilla de Nestlé cree que el recorte de 16.000 empleos no impactará en Cantabria
  7. 7

    Nuevas imágenes del proyecto de El Sardinero explicadas por el responsable del estudio
  8. 8 La Policía detiene en la cárcel a un delincuente que robaba en Valdecilla y en la Facultad de Medicina
  9. 9

    Sheila García Balbontín: «La vida me ha enseñado a no hacer planes a largo plazo. Vivo el aquí y el ahora»
  10. 10 Las langostas del Astuy hacen que el otoño sepa a verano en Isla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los valles pasiegos vuelven a plantarse contra los éolicos

Los valles pasiegos vuelven a plantarse contra los éolicos