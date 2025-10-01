El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La hormigonera ha cortado al tráfico un carril de la subida al puerto del Escudo. 112 Cantabria

Un camión vuelca en El Escudo y obliga a desviar el tráfico por la CA-170

El accidente sin heridos se produjo este martes en Luena | Para las labores de rescate del vehículo ha sido necesario cortar hoy al tráfico la N-623

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:02

La Dirección General de Tráfico y el servicio de emergencias del 112 han informado del corte temporal y total de la N-623 a su paso por el puerto de El Escudo, desde el kilómetro 95,6 en sentido Burgos. El motivo, un accidente ocurrido el día anterior con el volcado de un camión que ha invadido uno de los carriles de la an nacional. El rescate del vehículo obliga a adoptar la medida, debido a que se requiere de la presencia de una grúa adecuada, además de tener que realizar el vaciado de la cisterna de la hormigonera.

La alternativa habilitada para que los conductores puedan salvar este tramo bloqueado del puerto del Escudo es por la carretera autonómica CA-170. Un corte que se prolongará el tiempo en el que se tarde en realizar las tareas de retirada del vehículo siniestrado y desbloquear el paso.

El aparatoso accidente, en el que no hubo que lamentar víctimas, se produjo este martes en un punto complicado del puerto del Escudo, el kilómetro 95,6, que cuenta con un trazado de fuerte desnivel y pronunciadas curvas. Hasta la zona se movilizó a efectivos del 061 y de la Guardia Civil, además de operarios de carreteras y bomberos que procedieron a la retirada del material y líquidos que se derramaron por el impacto.

