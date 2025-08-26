El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Más de un centenar de vecinos trasladaron las alegaciones en el Ayuntamiento de Penagos. DM

El colectivo contra el Polígono Eólico Benavieja presenta 7.100 alegaciones en Penagos

Más de un centenar de vecinos de Santa María de Cayón, Penagos, Liérganes, Villaescusa y El Astillero se movilizaron para trasladar su rechazo

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Martes, 26 de agosto 2025, 13:22

Más de un centenar de vecinos de Santa María de Cayón, Penagos, Liérganes, Villaescusa y El Astillero se movilizaron hasta el Ayuntamiento de Penagos ayer ... para trasladar su rechazo al parque eólico. En una iniciativa convocada por el colectivo vecinal de los municipios afectados por el Proyecto del Polígono Eólico Benavieja, trasladaron 7.100 alegaciones contra la iniciativa en el Consistorio.

