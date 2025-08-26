El colectivo contra el Polígono Eólico Benavieja presenta 7.100 alegaciones en Penagos

Más de un centenar de vecinos de Santa María de Cayón, Penagos, Liérganes, Villaescusa y El Astillero se movilizaron hasta el Ayuntamiento de Penagos ayer ... para trasladar su rechazo al parque eólico. En una iniciativa convocada por el colectivo vecinal de los municipios afectados por el Proyecto del Polígono Eólico Benavieja, trasladaron 7.100 alegaciones contra la iniciativa en el Consistorio.

El documento recoge tanto criterios técnicos, fruto de reuniones y encuentros durante los meses del verano, como alegaciones populares de la ciudadanía de las zonas afectadas. La Asociación Territorio Cántabro, que proporciona representación legal para continuar el proceso en la fase administrativa y judicial, fue la encargada de elaborar el documento. El conjunto de alegaciones, dijeron, conforma un «documento técnico sólido y fundamentado en relación con el Estudio de Impacto Ambiental, el Anteproyecto y el marco normativo y de ordenación territorial de Cantabria». También recoge «carencias sustanciales en la documentación, con ausencia de una evaluación integral de impactos y limitaciones en el Estudio de Conectividad y Sinergias».

«Los beneficios privados de estas instalaciones no compensan las pérdidas sociales, culturales y ambientales que generan», explicaron durante el acto de entrega de las alegaciones. En la cita, además, subrayaron que «el polígono eólico industrial que Repsol pretende imponer no es transición, ni es verde: es despojo». Creen que «no es para las personas que vivimos aquí, es para seguir alimentando un modelo de consumo y de explotación que se disfraza de sostenibilidad mientras arrasa con todo a su paso». Laura Delgado, vecina afectada y encargada de leer el manifiesto, sentenció: «Celebramos a todos los que pusieron su granito de arena para frenar el polígono de Benavieja, por amor a su territorio, paisaje, la biodiversidad, su forma de vida y cultura».

Además, recordaron que no es el único proyecto en ciernes. «Nos mantenemos atentas, organizadas y preparadas para continuar esta lucha, porque sabemos que esto no acaba aquí», aseguraron, porque no es una «lucha local», «desde Campoo hasta el Pas, desde Benavieja hasta El Escudo, sabemos que esto no es un problema local, es una agresión global».