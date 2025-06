Cultura cierra la compra de la Casona del Doctor Madrazo en Vega de Pas

A la tercera va la vencida. La Casa del insigne cirujano Enrique Diego-Madrazo ya es propiedad del Gobierno de Cantabria. La familia del genio ... pasiego ha llegado a un acuerdo con el Ejecutivo y ha vendido la propiedad por un precio que aún no ha trascendido. El inmueble adquirido, que data del siglo XVIII, es un edificio singular ubicado en la plaza principal del pueblo que lleva la placa con el nombre del doctor. Se acaba así una dilatada transacción que comenzó en la pasada legislatura con un gobierno mixto (PRC-PSOE) y que ha concluido ahora el PP.

Respecto al futuro del edificio, el proyecto museístico está aún por definir pero ya se han esbozado, en este tiempo de negociación, varias ideas sobre su futuro. La principal que la morada de Diego-Madrazo sea un centro dedicado a la divulgación del legado científico, cultural y humano del cirujano. También se ha hablado de que se traslade a estas dependencias el museo etnográfico de las tres villas pasiegas que, en la actualidad, se encuentra en la antigua ermita de San Antonio, algo alejado del casco urbano, por lo que su traslado le daría más visibilidad.

No obstante, el proyecto cultural que al final se adapte al inmueble aún está por definir en profundidad y tardará en ser ejecutado, ya que primero hay que arreglar el edificio. En este sentido, tras las visitas del Ejecutivo para tasar la vivienda ya se detectaron los problemas con los que cuenta el inmueble, sobre todo debido al paso del tiempo y el efecto de las goteras y humedades que tiene el edificio y que habrá que subsanar. También intervenir en el arreglo interior y la distribución de espacios dedicados al proyecto expositivo y la recepción de visitantes.

Ampliar Miguel de Unamuno junto al Doctor Diego-Madrazo en Vega de Pas. Colección José Javier Gómez Arroyo

La noticia del acuerdo ha sido recibida con entusiasmo por parte del historiador local, Javier Gómez Arroyo. Un estudioso divulgador de la figura del Doctor Madrazo, que ha ejercido de mediador con la familia para que el edificio quedase en manos del pueblo que lo vio nacer. Por eso, para él, el hecho de que se haya podido por fin llegar a adquirir la propiedad es todo un logro para Vega de Pas y la propia familia que «siempre quiso que se la quedase Vega de Pas», afirma.

En realidad, la adquisición de la vivienda es una de las pocas cosas en las que políticos de todas las siglas se pusieron de acuerdo en Vega de Pas, impulsando con sus votos una moción del PRC para que el actual ejecutivo siguiese adelante con el proyecto. El asunto también llegó al Parlamento de Cantabria en octubre de 2023 y la votación también fue unánime y a favor de hacer todo lo posible por adquirir la casona. Y así fue, tras unos problemas iniciales de tipo administrativo con algunas cláusulas del contrato, al final las partes han logrado entenderse y, la pasada semana, los actuales responsables del Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Cultura, cerraban el trato con los herederos de Madrazo.

Un poco de historia

Según describe Gómez Arroyo, el doctor Enrique Diego-Madrazo nació en Vega de Pas en 1850. Tras estudiar medicina y cirugía, viajó por varios países para conocer nuevas técnicas quirúrgicas y médicas «asépticas». Después, volvió a España con la intención de introducir lo aprendido. No le fue posible al inicio de su carrera por distintas circunstancias políticas (ya que era un conocido liberal) y no es hasta 1894 cuando, tras abandonar su cátedra de enseñanza, regresa a Vega de Pas y funda el primer sanatorio. Dos años después construye también el de Santander. Su hazaña no sólo puso en el mapa a Vega de Pas, que contó, en aquellos años, con un centro sanitario de referencia internacional, sino que, también, como recuerda el historiador, dotó a la villa de una escuela con un novedoso modelo educativo.

Madrazo no solo fue capaz de conseguir una tasa de mortalidad similar a la actual hace casi 130 años gracias a sus innovadoras técnicas asépticas con un sanatorio en un pequeño pueblo de montaña, sino que además su estela intelectual, altruista y visionaria atrajo a la villa a toda una élite de personajes históricos e intelectuales de la época. «Por las estancias de esta casa pasaron personajes tan diversos como Unamuno, Matilde de la Torre, Queipo de Llano, Indalecio Prieto, Ramón y Cajal, Niceto Alcalá Zamora, la reina Victoria Eugenia y Emilia Pardo Bazán», enumera ahora este estudioso de su obra en vida.