Retirada de los cadáveres de las vacas muertas en una cuadra en San Roque de Riomiera. Juanjo Santamaría

La jueza ve indicios de criminalidad y maltrato animal en la muerte de 25 vacas en San Roque de Riomiera

La magistrada, que da por finalizada la instrucción, cree que los tres acusados actuaron con la intención de «perjudicar» a los dueños de las reses

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Martes, 2 de septiembre 2025, 17:26

Hace poco más de dos años, la vida de dos jóvenes ganaderos de San Roque de Riomiera dio un vuelco. 25 de las 28 vacas ... de carne que tenían paciendo en el monte aparecieron muertas por asfixia dentro de una cabaña pasiega del barrio de Carcabal. Cinco meses después, tres jóvenes del pueblo, también ganaderos, fueron detenidos como presuntos autores. Ahora el tribunal de instancia número 1 de Medio Cudeyo ve «indicios de criminalidad» y califica estos hechos como un presunto delito de maltrato de animales domésticos con resultado de muerte. Da un plazo de diez días a las partes -fiscalía, acusación y defensas- para que formulen sus cargos y pidan la apertura de juicio o bien planteen el sobreseimiento. La magistrada, que también deja la puerta abierta a pedir nuevas pruebas, apunta también a la intención de los acusados de «perjudicar» a los dueños de las reses con estos hechos.

