La jueza ve indicios de criminalidad y maltrato animal en la muerte de 25 vacas en San Roque de Riomiera

Hace poco más de dos años, la vida de dos jóvenes ganaderos de San Roque de Riomiera dio un vuelco. 25 de las 28 vacas ... de carne que tenían paciendo en el monte aparecieron muertas por asfixia dentro de una cabaña pasiega del barrio de Carcabal. Cinco meses después, tres jóvenes del pueblo, también ganaderos, fueron detenidos como presuntos autores. Ahora el tribunal de instancia número 1 de Medio Cudeyo ve «indicios de criminalidad» y califica estos hechos como un presunto delito de maltrato de animales domésticos con resultado de muerte. Da un plazo de diez días a las partes -fiscalía, acusación y defensas- para que formulen sus cargos y pidan la apertura de juicio o bien planteen el sobreseimiento. La magistrada, que también deja la puerta abierta a pedir nuevas pruebas, apunta también a la intención de los acusados de «perjudicar» a los dueños de las reses con estos hechos.

La narración de hechos que recoge el auto hecho público hoy considera que ha quedado «indiciariamente acreditado» que el 29 de julio de 20223, los tres acusados -con edades entre los 24 y los 30 años- «previo concierto y con el fin de perjudicar» a los dueños de las reses metieron reunieron a 28 de animales propiedad de dos primos, Rubén y Raúl Fernández, que estaban pastando en 'El Royuelo' de Carcabal. Los «encerraron» en una cabaña «en un espacio reducido causando heridas en varias de las vacas con el fin de colocarlas en la puerta de acceso para evitar la salida de las demás por presión, y bloqueando dicha puerta y los respiraderos de la cabaña, con la evidente intención de saturar el ambiente e impedir la respiración».

El relato del auto apunta al sufrimiento de los animales: «La concentración de tantos animales en un espacio reducido, la ausencia de entrada de aire renovado, las altas temperaturas de tal época del año (y en concreto en tales días de finales de julio de 2023), así como la imposibilidad material de que los animales pudiesen encontrar una salida, determinó el fallecimiento de 25 de dichos bóvidos por asfixia».

Cuando se dió la alerta y acudió la Guardia Civil de los 28 animales de Rubén y Raúl Fernández, primos de San Roque solo quedaban tres animales y con «evidentes síntomas de deshidratación».

Según el auto judicial, los investigados encerraron a las reses en la cuadra de la cabaña para «perjudicar» a los dos propietarios

La magistrada considera que existen «indicios racionales de criminalidad», que pueden constituir un presunto delito de maltrato de animales domésticos con resultado de muerte.

Penas de entre uno y dos años

Según explicó a El Diario Montañés fuentes de la Fiscalía, en el caso de dictarse una sentencia condenatoria por estos hechos, las penas previstas en el artículo 340 bis del Código Penal (en vigor desde 18 de abril de 2023) para este tipo de delitos -maltrato de animales domésticos con resultado de muerte- son de prisión de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para oficio o profesión que tenga relación con los animales de 2 a 4 años.

De esta manera, se aplicarán las penas que entraron en vigor tras la modificación del Código Penal que buscaba endurecer el castigo en casos de maltrato animal. Queda por conocer si se imputaría a los investigados un delito por cada una de las vacas muertas o bien uno continuado por la muerte de todas ellas. «Hay Audiencias Provinciales que lo entienden como un solo delito continuado y otras uno por cada animal», comentaron desde el Ministerio Público, que admitieron que hay una «jurisprudencia ambigua respecto a cómo calificar los hechos».