La obra turística de La Engaña se retrasa hasta mitad de otoño La Consejería adjudica por 3,7 millones la nueva carretera y la senda verde, el último de los cuatro contratos que completan el proyecto del entorno

Daniel Martínez Santander Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Fomento, ha adjudicado la construcción del vial y de la senda peatonal y ciclable que unirá la estación de Yera con el acceso al túnel de La Engaña, donde se situará el futuro aparcamiento de la estación inferior del teleférico Mirador del Pas. Se trata del último de los cuatro contratos que se incluyen en el proyecto de recuperación del entorno de la boca norte y un paso definitivo para que puedan comenzar las obras ahora que todos ellos están ya encargados a una empresa constructora. Es un paso definitivo, pero que se da más tarde de lo previsto. El plan inicial era que las máquinas empezaran a trabajar sobre el terreno durante la pasada primavera, alrededor del mes de abril. Posteriormente, en una visita a Vega de Pas, la presidenta Buruaga anunció que sería «en verano».

En el caso de este último contrato, el único que realiza Fomento -el resto dependen de la Consejería de Turismo, ya que el objetivo es multiplicar las oportunidades económicas y sociales a través de esta nueva oferta turística-, cuenta con un plazo de ejecución de ocho meses y estará entregado en junio de 2026 tras realizar una inversión de 3,7 millones de euros a cargo de la empresa Fernández Rosillo. Es decir, que el Ejecutivo ajustará al máximo el calendario, porque la obra está vinculada a los fondos europeos de los Planes de Sostenibilidad Turística, que obligan a que todo el dinero esté justificado antes de julio. De lo contrario, habría que devolverlo.

La actuación consistirá en la mejora de la plataforma existente y en la ejecución de un carril bici-peatonal compartido desde la CA-631, en Estacas de Trueba, en el tramo que une la antigua estación de Yera. Supone la rehabilitación como vía verde de la antigua línea del ferrocarril Santander-Mediterráneo, ampliando su alcance para que sirva como acceso rodado hasta la estación inferior del futuro teleférico Mirador del Pas.

El carril bici-senda peatonal constará de una sección de dos metros de anchura que estará protegida en su lado exterior por los pretiles de piedra existentes o por una valla de madera donde faltan. En el caso de las zonas singulares, como son los túneles intermedios -no el túnel de La Engaña de 6,9 kilómetros, que por su elevado coste por ahora es imposible reabrir-, se habilitarán los antiguos caminos de acceso como itinerario peatonal.

Inicialmente, la senda verde y la carretera, aunque vayan en paralelo, eran proyectos separados. El Gobierno de Cantabria pidió al Ministerio de Turismo autorización para integrarlos -si se hubiera hecho la carretera más tarde, se habría destrozado parte de la vía verde que ya estaría acabada para entonces- y este lo concedió.

Además de la senda, el proyecto turístico tiene otras tres actuaciones clave. Por un lado, la del almacén de mercancías de la estación y los edificios anexos, que con un presupuesto de 550.000 euros servirá para convertir este inmueble en un centro de recepción de visitantes, de información y de contratación de rutas guiadas. Allí habrá paneles y material relativo al contexto histórico del túnel. Contará con aseos y un servicio de alquiler de bicicletas. Y por otro, el contrato para la creación de un aparcamiento con capacidad para unos treinta vehículos que cuenta con un presupuesto de 191.000 euros. El tercero es de mayor entidad. Se trata del que rehabilitará la propia estación de Yera, que tiene un presupuesto de 1,6 millones, un dinero que se utilizará para realizar una profunda intervención en el antiguo edificio y habilitar un albergue con capacidad para 60 personas.