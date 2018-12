Saro, tercer ayuntamiento que sale de la candidatura a la Reserva de la Biosfera de Valles Pasiegos DM La Asociación para la Promoción y Desarrollo pasiega presentará ante el Ministerio, el último día del año, la adhesión a la marca con los municipios que aceptaron entrar ELENA TRESGALLO Viernes, 28 diciembre 2018, 07:58

Saro no formará parte de la candidatura de Valles Pasiegos a ser Reserva de la Biosfera. El Ayuntamiento no ha convocado finalmente el Pleno para sumarse a la iniciativa de la Asociación para la Promoción y Desarrollo que agrupa los municipios de las cuencas del Pas, Pisueña y Miera. Según esta misma entidad era preceptivo el acuerdo plenario para adherirse a la misma y Saro no lo ha adoptado, siguiendo la estela del Ayuntamiento de Vega de Pas y San Pedro de Romeral. Por otro lado, aunque se había anunciado la presentación de la candidatura mañana viernes, día 28, la organización ha aplazado su registro al último día del año, el próximo lunes, para dar tiempo a reunir con detalle toda la documentación.

El Ayuntamiento de Saro sí había debatido inicialmente, hace ya algún tiempo, la propuesta de adherirse a la candidatura. Según explicó el alcalde Miguel Ángel Prieto «se comentó en un Pleno pero se decidió dejar sobre la mesa porque algún concejal dijo que faltaba información», explicó. Por ello, la propuesta oficial de la adhesión nunca se llevó a Pleno como tal y ahora el municipio queda fuera de la candidatura. No obstante, según manifestó el regidor tampoco estaban convencidos de sumarse a la misma en base a los argumentos dados por otros municipios como Vega de Pas y San Pedro del Romeral, que rechazaron adherirse por las dudas existentes respecto a las «restricciones» que pudieran darse de cara a la actividad ganadera y agropecuaria una vez dentro de la Reserva. En el caso de estos dos últimos Ayuntamientos, ellos sí convocaron el Pleno para pronunciarse.

Saro sí se incluía en la lista de los entonces « 17 ayuntamientos» que respaldaban la Reserva pasiega en la presentación de la misma en el Parlamento de Cantabria el pasado día 19. No obstante, tras la falta de pronunciamiento la candidatura pasiega resta otro municipio cántabro, pero aún sigue contando con un amplio respaldo de 13, de los 16 que estaban llamados a participar en la comarca y a los que, a última hora, también se sumaron tres municipios de las merindades de Burgos que comparten cultura y raíces con los locales. A la par, la candidatura cuenta con el respaldo oficial del Gobierno y del Parlamento de Cantabria.

El municipio sigue la estela de Vega de Pas y San Pedro del Romeral, que han renunciado a la ReservaMiguel Ángel Prieto

Finalmente la lista de municipios que sí entran en la candidatura son Selaya, San Roque de Riomiera, Villacarriedo, Miera, Liérganes, Penagos, Castañeda, Cayón, Villafufre, Puente Viesgo, Santiurde de Toranzo, Corvera de Toranzo y Luena, además de las merindades burgalesas de Sotoscuevas, Valdeporres y Espinosa de Los Monteros.

Se presenta el lunes

Aunque inicialmente se anunció que la candidatura se presentaría hoy viernes, día 28 de diciembre, desde la Asociación se explicaba ayer que se había aplazado la entrega de la documentación al lunes, 31 de diciembre, último día para presentar la petición al Ministerio. No obstante aclaraban que no suponía ningún retraso para llegar en tiempo y forma la convocatoria de este año, dando además margen a los técnicos para pulir y «cuidar los últimos detalles».