Valles Pasiegos registra en Madrid su candidatura a Reserva de la Biosfera
Sábado, 29 diciembre 2018

La Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Valles Pasiegos registró ayer en el Ministerio para la Transición Ecológica su candidatura a Reserva de la Biosfera Interregional, «que viene trabajando conjuntamente con diferentes representantes socioeconómicos del territorio y que tiene por objetivo la consecución de esta figura que otorga la Unesco». Así lo explica la entidad pasiega en un comunicado, tras conocerse ayer que otro municipio de los que estaba previsto incluir en el proyecto de Reserva, Saro, se ha descolgado junto a Vega de Pas y San Pedro de Romeral de esta iniciativa que cuenta, no obstante, con el respaldo de otros trece municipios cántabros y tres burgaleses.

Aunque ayer mismo la Asociación aseguraba a preguntas de éste periódico que apurarían hasta «el día 31» para el registro administrativo de la propuesta y así «cuidar los últimos detalles» de la presentación ante el Ministerio, finalmente decidían no agotar los plazos que ellos mismos se habían fijado y se anunciaba que el trámite estaba ya finiquitado.

El registro de la candidatura coincidió con la toma de conocimiento de la renuncia de Saro, el último de los municipios en pronunciarse en contra de la Reserva, más bien por omisión, al agotar los plazos y no convocar el pleno de adscripción a la propuesta de la Asociación de la que forman parte. Desde Valles Pasiegos se había explicado siempre a los alcaldes de los distintos municipios y siglas que ese pronunciamiento a favor era «preceptivo» para presentar la candidatura y Saro no había dicho ni sí ni no, aunque había expresado sus dudas sobre la figura en un pleno aplazando el debate que nunca llegó. De esta forma, Saro, Vega de Pas y San Pedro de Romeral –estos dos últimos considerados municipios pasiegos por excelencia junto a San Roque que sí está– decidieron descolgarse de la propuesta alegando que existían demasiadas dudas sobre las restricciones que podría suponer la marca a la actividad agropecuaria y ganadera. Por contra, la otra parte siempre ha defendido que no existe cortapisa alguna más allá de las medidas de protección del paisaje que hay actualmente en la zona.

El trabajo que se ha presentado reúne los resultados de las diferentes reuniones, entrevistas, mesas y sesiones de participación, así como una ingente labor de investigación. Se incluye asimismo el Sistema de Gobernanza y Gestión, las zonas que componen el territorio de la Reserva, el Plan de Acción que, además de un diagnóstico del territorio, contempla el diseño de iniciativas enfocadas a potenciar valores y recursos de la comarca en el marco de este programa, el análisis de buenas prácticas que deberá imperar, entre otros diversos aspectos de relevancia.

Amplio respaldo institucional

Pese a la renuncia de estos tres municipios, desde la Asociación para la Promoción y Desarrollo de Valles Pasiegos siempre se ha defendido que la candidatura puede salir adelante. De hecho, se cuenta con el respaldo de 13 municipios cántabros y 3 burgaleses que suman además el respaldo de sus comunidades autónomas. Un apoyo que se quiso escenificar hace una semana en el Parlamento de Cantabria con el acto de presentación oficial de la candidatura y respaldo a esta iniciativa con la presencia del presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, la presidenta del Parlamento, Dolores Gorostiaga, consejeros, diputados, directores generales, alcaldes y representantes institucionales y sociales de diferentes sectores y siglas políticas.

Durante el evento, se explicaron los seis objetivos estratégicos sobre los que se ha trabajado y que son la identidad pasiega, los recursos endógenos del territorio, la calidad de vida, el tejido productivo y el mercado laboral, Valles Pasiegos como territorio Slow y por último, un eje dedicado a los sectores estratégicos de la comarca como son la agroindustria, el turismo, la gestión forestal, la ganadería y agricultura, la salud y el bienestar y la economía verde.

Según resumió ayer Valles Pasiegos en su comunicado, el documento enviado al Ministerio, «refleja la labor desarrollada durante este año y las líneas estratégicas que marcarán el devenir de actuaciones que se implementarán si finalmente se consigue ser Reserva de la Biosfera», concluyen.