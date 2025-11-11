El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Las obras para acondicionar el espacio para el amianto ya han comenzado en el vertedero de Carceña. Roberto Ruiz

El vertedero de Castañeda ya tiene los permisos para recibir el amianto

La Consejería de Medio Ambiente concede la autorización para tratar estos residuos «bajo estrictas medidas de seguridad»

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

El Gobierno de Cantabria ha concedido los permisos ambientales al vertedero de Carceña, en Castañeda, para que pueda funcionar como centro autorizado para el ... tratamiento de amianto. Una vez superados los trámites administrativos, la instalación podrá comenzar a realizar esta nueva actividad cuando concluyan las obras que ya han arrancado para preparar el nuevo depósito. En principio, a lo largo de la próxima primavera. A partir de ese momento, Carceña se convertirá en el primer vertedero de este tipo de residuos de Cantabria, que hasta ahora enviaba fuera de la comunidad autónoma los residuos retirados en aplicación de las normas nacionales en las que se establece un calendario para su retirada paulatina debido al peligro que supone para la salud estar en contacto con este material.

