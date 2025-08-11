La alcaldesa está «encantada» de que una empresa se postule a reparar los galeones de Vital Alsar La alcaldesa afirma que contactará con la empresa Kateb para que evalúe el estado de los barcos y determinesi tienen arreglo

Ángela Casado Santander Lunes, 11 de agosto 2025, 19:25

El Ayuntamiento de Santander contactará con la empresa que se ha ofrecido a rehabilitar los galeones del navegante Vital Alsar, Kateb, para que puedan examinar su estado y ver si se pueden arreglar. «Ojalá», apuntó la alcaldesa, Gema Igual, quien puntualizó que, por la información que hasta ahora tiene el Consistorio, es «muy difícil» la reparación. La regidora explica que está realizando gestiones «para intentar localizar al empresario», ya que considera que «lo prudente es que primero lo vea y luego lo evalúe, porque sin verlo es complicado que puedan decir que ellos lo arreglan».

Si finalmente hay viabilidad para el arreglo, Igual explica que se podría establecer el coste de la actuación «para poder dar el siguiente paso». «Estamos encantados de que pueda haber soluciones para ese arreglo», afirma, aunque señala que la ciudad no va a «olvidar» a Vital Alsar y su «incuestionable» legado como navegante y luchador por la paz «haya o no» galeones. «Pero es un legado que nos ha dejado y que tenemos que preservar. Ojalá se puedan arreglar», reiteró.

Tras el informe de Talleres Municipales que dio a conocer la semana pasada el regionalista Felipe Piña, y en el que se recogía que la reparación era «inviable», el propietario de la empresa Kateb –que está especializada en restauración de yates–, Vicente Abaga aseguró «con los ojos cerrados» que él y su equipo podrían reparar los tres barcos. Eso sí, tendría que visitar los galeones para determinar qué tipo de madera y en qué estado se encuentra para concretar presupuesto.

Los galeones forman parte del museo El Hombre y la Mar, una exposición al aire al aire libre que reúne diferentes elementos que homenajean las nueve expediciones realizadas entre 1966 y 1992 por Alsar. Se trata de los tres navíos que Alsar utilizó en sus aventuras oceánicas: el 'Ana de Ayala', el 'Cantabria' y el 'Quintus Amazonas', además de una réplica de la balsa de madera con la que cruzó el Pacífico en 1970.