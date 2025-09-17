La alternativa vecinal al aparcamiento de Mataleñas, pendiente de la respuesta de Igual

El equipo de gobierno municipal sigue estudiando el plan alternativo propuesto por la Comisión para la Protección de Mataleñas, contraria a la construcción del parking ... de autocaravanas anunciada por el Ayuntamiento.

«Estamos trabajando en ello», declaró este miércoles la alcaldesa, Gema Igual, quien explicó que aún no se ha tomado una decisión sobre una obra que ha generado mucho rechazo entre los vecinos de la zona, que han reunido 10.000 firmas exigiendo la paralización del proyecto.

La polémica por el aparcamiento de caravanas estalló a finales de mayo, aunque el proyecto se había presentado meses antes. Fue entonces cuando un grupo de vecinos mostró su rechazo al emplazamiento elegido por el Ayuntamiento para habilitar el área. La intención de los responsables municipales es crear una zona de estacionamiento controlada y de pago para este tipo de vehículos, con capacidad para una treintena de ellos y que, según las previsiones que se manejan, debería estar operativa en 2026, después de salir a licitación la obra por un importe de 1,3 millones. Con el paso de las semanas la oposición vecinal ha ido creciendo, organizándose alrededor de la citada Comisión.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Daniel Fernández, destacó este miércoles que este proyecto «ha generado un fuerte rechazo vecinal, con manifestaciones, recogidas de firmas y movilizaciones ciudadanas que piden su reubicación fuera de este entorno natural único».

Lo hizo tras recordar que la zona en la que se pretende ubicar está dentro Área Especial 90 del PGOU de 1997, afectada por el Plan Especial del Hipódromo de Bellavista. Precisamente, su grupo ha pedido que el equipo de Gobierno explique el estado de dicho Plan cuya redacción fue adjudicada en junio de 2023 por un importe de 155.000 euros y con un plazo de ejecución de 24 meses.