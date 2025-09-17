El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Concentración, el pasado agosto, de un millar ciudadanos en el Ayuntamiento de Santander en contra de la construcción del aparcamiento de autocaravanas frente al campo de Golf de Mataleñas. Juanjo Santamaría

La alternativa vecinal al aparcamiento de Mataleñas, pendiente de la respuesta de Igual

La alcaldesa de Santander dice que está «trabajando en ello», mientras que el PSOE pide al equipo de gobierno el estado del Plan Especial del Hipódromo de Bellavista, que incluye la zona en la que se pretende levantar el parking

José Ahumada

José Ahumada

Santander

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:22

El equipo de gobierno municipal sigue estudiando el plan alternativo propuesto por la Comisión para la Protección de Mataleñas, contraria a la construcción del parking ... de autocaravanas anunciada por el Ayuntamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

