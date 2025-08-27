Aprobada de forma definitiva la tasa de basuras de Santander tras no recibir alegaciones

C.G. Santander Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:15 Comenta Compartir

Ya está aprobada de forma definitiva la tasa de basuras de Santander. Por eso, el Pleno dará cuenta este jueves de su aprobación tras no registrar alegaciones una vez finalizado el periodo de exposición pública. Hay que recordar que, durante el periodo inicial, todos los grupos de la oposición sí presentaron alegaciones vinculadas a las personas más vulnerables, así como rebajas en otros impuestos o comprobar si las viviendas vacías se tienen uso turístico ilegal.

Esta nueva ordenanza establece la aplicación de una tasa específica de basuras que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, para así cumplir con la obligación legal contemplada en la Ley estatal de residuos y suelos contaminados para una economía circular. «Esta normativa determina que los municipios deben financiar en su totalidad el servicio de recogida y tratamiento de basuras», explican desde el Ayuntamiento a través de un comunicado. Para cumplir con ella, el equipo de gobierno del PP encargó a la Universidad de Cantabria (UC) un estudio técnico «con el fin de definir una tasa ajustada a la realidad del municipio y a las condiciones de la ley».

El resultado, explica el Consistorio en el comunicado, es un modelo que diferencia entre usos residenciales y no residenciales, y que, dentro de cada grupo, aplica tarifas progresivas según el número de empadronados o la actividad económica y superficie del inmueble. Se incluyen bonificaciones para situaciones de vulnerabilidad social y para quienes practiquen buenas prácticas ambientales.

La tasa se aplicará de manera efectiva a partir del 1 de enero de 2026, con notificaciones personalizadas a los contribuyentes, y la posibilidad de abonar el importe en un único pago o en tres plazos. Además, el Ayuntamiento lanzará una campaña de información pública y habilitará canales de atención ciudadana para resolver dudas y tramitar bonificaciones.