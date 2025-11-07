Arasti pide al Ministerio acceso a la red para el Proyecto Altamira frente a otros centros de datos «especulativos»

El Gobierno de España se encuentra diseñando la nueva planificación eléctrica para que los proyectos empresariales que se están desarrollando en todo el país puedan ... tener acceso a la red. En el borrador actual de este plan, que todavía está en fase de alegaciones, se han reservado 3.800 nuevos megavatios de potencia para centros de datos como el Proyecto Altamira, la iniciativa privada que la compañía Stoneshield Capital quiere comenzar a construir el año que viene en terrenos de Piélagos y Villaescusa con una inversión de 3.600 millones de euros -la mayor inversión privada de la historia de Cantabria- y que creará 1.450 puestos de trabajo cuando esté en funcionamiento. El PSIR para su desarrollo estará acabado «este año o comienzos del siguiente» y los promotores tienen el dinero disponible para acometerlo sin ningún tipo de ayuda pública. El único impedimento es que en esa planificación eléctrica, el Ministerio para la Transición Ecológica no ha incluido las dos conexiones a la subestación de Penagos que el Proyecto Altamira necesita.

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, se ha mostrado «optimista» ante la posibilidad de que Madrid atienda a la petición del Gobierno de Cantabria de contemplar el acceso a la red para el Proyecto Altamira en el documento final. Optimista porque, como confirma el estudio elaborado por la Universidad de Cantabria, esta iniciativa reúne diversas ventajas competitivas frente a otros centros de datos que también quieren levantarse en otras comunidades autónomas. «Como los recursos son limitados, elijan los mejores proyectos.

«Que sean asignados a los proyectos más eficientes, maduros y limpios, en vez de proyectos especulativos y de gran impacto sobre el medio ambiente, que son la mayoría», defiende Arasti.

¿Cuáles son esas ventajas? Una de las principales, según los promotores y el Ejecutivo, es de tipo ambiental. Por las temperaturas de Cantabria, requiere menos energía para la refrigeración y no necesita agua, al contrario que la mayoría de proyectos similares. Tampoco sería necesario hacer obras relevantes en la subestación de Penagos y la empresa privada pagaría el coste de las dos nuevas conexiones. Otro argumento es que se ubicaría cerca del cable submarino Anjana, ya existente, y el que instalará Google para conectar Europa con América por Santander, por lo que la latencia -el tiempo de respuesta- será menor que si se ubicara en un punto alejado del país, además que daría mayor estabilidad al conjunto de la red nacional porque se instalaría lejos del eje donde hoy hay ya grandes centros de datos (Madrid, Cataluña y Aragón) y un mayor reparto por el país rebaja las tensiones del sistema.

Arasti también añade que el Proyecto Altamira está ya maduro, frente a otros que tienen todo el desarrollo administrativo por iniciar. Los terrenos ya son propiedad de los promotores tras una inversión de 10 millones de euros y el PSIR del primer proyecto declarado 'de interés regional' por Cantabria está ya casi listo. Y puestos a comparar, el consejero recuerda que la inversión de 3.600 millones viene acompañada de una mejora sobre el plan inicial presentado: en el complejo ya no habrá solo un centro datos, sino que tendrá asociado un HUB de Ciencia e Innovación que pretende atraer a Cantabria empresas internacionales y un centro de supercomputación cuántica que dotaría a la región en capacidades únicas en cálculo avanzado. Es decir, que el almacenamiento de datos se combinaría con el procesamiento para resolver problemas complejos en sectores como la biomedicina.

En esta línea, el popular ha destacado este viernes que su partido llevará al Parlamento uan iniciativa para hacer un frente común de todos los partidos con el que presionar al Gobierno central. Básicamente, porque «no hay un escenario alternativo». Si no se incluye en la planificación eléctrica nacional, el Proyecto Altamira naufragaría. Se trata de un escenario que el Ejecutivo regional no contempla.

Al mismo tiempo, la Consejería de Industria quiere poner en marcha un grupo de trabajo a tres bandas -Cantabria, Red Eléctrica y Ministerio- como el que se creó para convencer a Adif de que rectificara en su negativa a la estación intermodal de La Pasiega. Las alegaciones deben presentarse antes de fin de año y posteriormente se conocerá el resultado de este proceso.