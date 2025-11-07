El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Recreación de cómo quedará el centro de datos Proyecto Altamira, que estará en Piélagos y Villaescusa. DM

Arasti pide al Ministerio acceso a la red para el Proyecto Altamira frente a otros centros de datos «especulativos»

El consejero de Industria afirma que la iniciativa de Stoneshield Capital, que pretende invertir 3.600 millones, ha introducido como mejora la creación de un centro de supercomputación cuántica

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:52

Comenta

El Gobierno de España se encuentra diseñando la nueva planificación eléctrica para que los proyectos empresariales que se están desarrollando en todo el país puedan ... tener acceso a la red. En el borrador actual de este plan, que todavía está en fase de alegaciones, se han reservado 3.800 nuevos megavatios de potencia para centros de datos como el Proyecto Altamira, la iniciativa privada que la compañía Stoneshield Capital quiere comenzar a construir el año que viene en terrenos de Piélagos y Villaescusa con una inversión de 3.600 millones de euros -la mayor inversión privada de la historia de Cantabria- y que creará 1.450 puestos de trabajo cuando esté en funcionamiento. El PSIR para su desarrollo estará acabado «este año o comienzos del siguiente» y los promotores tienen el dinero disponible para acometerlo sin ningún tipo de ayuda pública. El único impedimento es que en esa planificación eléctrica, el Ministerio para la Transición Ecológica no ha incluido las dos conexiones a la subestación de Penagos que el Proyecto Altamira necesita.

