Arranca la integración ferroviaria en Santander con el desvío de vías y la estación provisional

Después de años de idas y venidas y proyectos que acaban en el cajón, la integración ferroviaria de Santander está cada vez más cerca ... de convertirse en una realidad. El ministro Óscar Puente ha anunciado este martes la licitación de las primeras intervenciones de este proyecto, que consistirán en construir la estación y las vías provisionales. El presupuesto de licitación de esta obra será de 41,5 millones de euros (con IVA).

Para desarrollar esta actuación, todas las vías se desviarán hacia la estación de la antigua FEVE como paso intermedio antes de construir las vías en su ubicación definitiva. Así, las vías de Renfe (ancho ibérico) se desplazarán hacia la antigua FEVE (ancho métrico) para poder liberar ese espacio y trabajar en él. Posteriormente, se llevarán de nuevo todas las vías hacia el Parque del Agua para liberar el espacio que hoy ocupan las vías de Feve. Además, la estación provisional se instalará en la actual de Feve, pero adecuada con nuevos andenes.

El edificio de oficinas, otra de las actuaciones que se licitará próximamente -con un presupuesto en torno a los 24 millones-, se desarrollará en un espacio de la Peña del Cuervo que actualmente está en desuso y donde habrá que adecuar el terreno. Como concretó la alcaldesa de Santander, Gema Igual, tras la última reunión con el Ministerio de Transportes y el Gobierno de Cantabria, que se celebró en junio, la actuación que se centrará en la Peña del Cuervo arrancará a principios de año, cuando ya estará la maquinaria trabajando sobre el talud. Respecto a esta intervención, el consejero de Fomento, Roberto Media, añadió que tendrá un plazo de ejecución de 24 meses y la pagará íntegramente el Ejecutivo central, al tratarse de una actuación puramente ferroviaria por ser oficinas de usos ferroviarios donde trabajará el personal de ADIF y Renfe y que no contarán con un apartado de atención al usuario.

400 millones en total

El presupuesto total del proyecto es de 329,62 millones de euros más IVA (rozará los 400 millones) y la parte ferroviaria la pagará íntegramente el Gobierno de España (211,40 millones). El resto, los 118,21 millones que se destinarán a actuar en los espacios liberados para la ciudad, se cofinanciarán entre las tres Administraciones de la siguiente manera: un 50% lo pagará el Ejecutivo central, un 30% el Gobierno de Cantabria y un 20% el Ayuntamiento de Santander.

Una vez terminen las obras, una losa de dos alturas cubrirá las vías: será más alta (13,7 metros) al lado de la calle Alta y más baja (diez metros) junto a la calle Castilla. La opción de soterrarlas quedó definitivamente descartada en la reunión que Igual y el ministro Óscar Puente celebraron el año pasado y tras la salida de Cs del Ayuntamiento, fiel defensor de rehacer el proyecto. En cuanto a la longitud de la losa, llegará desde las estaciones al ascensor de la Peña del Cuervo y se urbanizará la parte superior, con zonas de esparcimiento aún sin definir. Las dos estaciones (Renfe y FEVE) se conservarán y, tras ellas, se creará la oficina de viajeros que conectará con los andenes. Todas las vías se unificarán en el área donde actualmente están las de Renfe y habrá en total once: cinco de ancho ibérico y seis de ancho métrico. En el espacio liberado se construirá un aparcamiento en superficie.