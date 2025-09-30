El número dos de Puente ya no garantiza que los trenes de Cercanías lleguen en 2026

«El objetivo es que en el primer semestre de 2026 contemos con los primeros trenes en circulación». La frase es una extracción literal del ... comunicado de prensa que redactó el Ministerio de Transportes en febrero de 2023. Del día 20 de febrero, cuando el Gobierno de España convocó en Madrid a los ejecutivos de Cantabria y Asturias para pedirles perdón por el retraso de tres años en la llegada de las nuevas máquinas encargadas para renovar de forma completa la red de Cercanías autonómica debido al fiasco ferroviario de los trenes que no entraban por los túneles. Ni deja lugar a dudas, ni se coló por error en una nota de prensa –sigue en la página web del Ministerio– porque ese calendario es el mismo que vienen repitiendo desde entonces los distintos responsables del departamento en intervenciones públicas y documentos oficiales. «Principios de 2026». Al menos los primeros nuevos convoyes para incorporar el resto hasta alcanzar los 21 comprometidos con Cantabria de forma progresiva.

La versión anterior El Ministerio dijo que en el primer semestre de 2026 estarían «los primeros trenes en circulación»

La nueva versión Apunta que llegarán algunas máquinas, pero no estarán homologadas, un proceso que lleva tiempo

Pese a todo lo anterior, ayer, durante su visita a las obras para la reforma integral del desfiladero de La Hermida, el número dos de Óscar Puente, José Antonio Santano, trató de convencer de que la fecha era poco menos que una alucinación colectiva. Que nunca había existido ese compromiso. Que era algo que se había instalado en el imaginario colectivo de los cántabros –y asturianos–, pero que ni mucho menos eso encajaba con el contenido del contrato firmado entre la empresa pública Renfe y la constructora CAF.

«Lo que les puedo decir es que Renfe anunció en su momento que en el 2026 tendríamos las primeras unidades para ser homologadas y las primeras unidades para ser homologadas van a estar en el 2026. Ya saben ustedes que luego hay unos plazos para que esa homologación se produzca, pero eso va a ser así. Es lo que anunció Renfe en su día y es lo que estoy en condiciones de confirmarles», apuntó el secretario de Estado, rompiendo de golpe con todo lo dicho hasta ahora. Es decir, que ya no está garantizada la puesta en marcha de los nuevos trenes a principios de 2026. Incluso parece complicado que estén a lo largo del próximo año teniendo en cuenta la complejidad del proceso de homologación.

Negó que vaya a haber retrasos, pero en la práctica los reconoció, en línea con la información que publicó ayer El Diario Montañés después de que la compañía CAF haya trasladado la producción de las máquinas de su fábrica de Guipúzcoa a la de Zaragoza. «El objetivo era ese y ese objetivo se sigue manteniendo. Lo vamos a poder comprobar», insistió, obcecado en su relato. Santano reconoció que ese era un tema que había hablado con el consejero de Fomento, Roberto Media, pero que quien conoce el contenido del contrato es Renfe, por lo que es la empresa pública la que dará más explicaciones «en su momento».

La postura de Cantabria

El consejero también se pronunció ayer sobre este asunto desde Lebeña y confirmó que, aunque Santano llegaba a Cantabria con un discurso claro –con independencia de su coherencia con lo dicho anteriormente– sobre el calendario, el secretario de Estado no tenía ni idea de que la fabricación se había trasladado a Zaragoza. Media le reclamó «garantías y hechos reales» que confirmen que los nuevos trenes de Cercanías estarán operativos y en circulación en Cantabria el próximo año 2026 «porque así está firmado», aunque parece evidente que ese ya es un escenario pasado y que ahora se maneja un nuevo cronograma.

Un nuevo escenario que al Gobierno de Cantabria no le sirve. «Este no era el compromiso que el Estado tenía con Cantabria y con Asturias», expresó el popular, al tiempo que confirmó que continuará solicitando una reunión con el presidente de Renfe, así como una visita a la factoría de CAF en la que se estén construyendo los trenes «porque así me quedaré mucho más tranquilo».