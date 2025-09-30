El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Buruaga, Barbón y Santano, en febrero de 2024, durante el acto de inicio de la fabricación de los trenes en la fábrica de CAF. Daniel Pedriza

El número dos de Puente ya no garantiza que los trenes de Cercanías lleguen en 2026

El Ministerio cambia de versión y ya no asegura que los nuevos trenes circularán el año que viene, solo que estarán construidos para su posterior homologación

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Martes, 30 de septiembre 2025, 07:08

«El objetivo es que en el primer semestre de 2026 contemos con los primeros trenes en circulación». La frase es una extracción literal del ... comunicado de prensa que redactó el Ministerio de Transportes en febrero de 2023. Del día 20 de febrero, cuando el Gobierno de España convocó en Madrid a los ejecutivos de Cantabria y Asturias para pedirles perdón por el retraso de tres años en la llegada de las nuevas máquinas encargadas para renovar de forma completa la red de Cercanías autonómica debido al fiasco ferroviario de los trenes que no entraban por los túneles. Ni deja lugar a dudas, ni se coló por error en una nota de prensa –sigue en la página web del Ministerio– porque ese calendario es el mismo que vienen repitiendo desde entonces los distintos responsables del departamento en intervenciones públicas y documentos oficiales. «Principios de 2026». Al menos los primeros nuevos convoyes para incorporar el resto hasta alcanzar los 21 comprometidos con Cantabria de forma progresiva.

