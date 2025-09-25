La Asociación de Vecinos de Cueto abre el lunes el proceso para elegir a sus nuevos representantes Santiago Sierra, el último presidente de la agrupación, dimitió el pasado julio tras una tensa asamblea con motivo del polémico aparcamiento de autocaravanas que promueve el Ayuntamiento de Santander en Mataleñas | Será el próximo 17 de octubre cuando se celebre la votación

Candela Gordovil Santander Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:38 Comenta Compartir

El pasado julio, para sorpresa de todos los asistentes, Santiago Sierra anunció que dejaba el cargo de presidente de la Asociación de Vecinos de Cueto. Lo hizo tras una acalorada asamblea con motivo del polémico aparcamiento de autocaravanas que el Ayuntamiento de Santander promueve en Mataleñas, al que se oponen los vecinos del entorno. «Creo que el asunto en Cueto es otro y es que existe un gran problema social con los jóvenes», comentó Sierra a El Diario Montañés poco después de dimitir. Ahora, una de las asociaciones de vecinos más señeras de la ciudad, encara un proceso electoral del que saldrán sus nuevos representantes. El próximo lunes (29 de septiembre) comienza el plazo de presentación de candidaturas, abierto hasta el 6 de octubre a las 21.30 horas.

Se podrán presentar todos los socios censados y al corriente de pago de la cuota anual a día 31 de agosto de 2025. Además, las bases del proceso recogen que deberán presentarse candidaturas completas (presidente, secretario, tesorero, vicepresidente y un mínimo de tres vocales). No será necesario que esas candidaturas sean avaladas previamente y la elección se realizará mediante la votación de los socios, cuyo voto será único, personal e intransferible.

Las candidaturas se podrán entregar en mano en la reunión de la Junta Directiva tanto el próximo lunes como el 6 de octubre, de 20.00 a 21.30 horas, en los locales de la asociación (calle Camus número seis, en Cueto). También se pueden adjuntar por correo electrónico dentro del plazo establecido, al correo electrónico de la agrupación vecinal (asociacionvecinoscueto@gmail.com). El email deberá incluir un teléfono y una dirección de correo de contacto.

Precisamente será el 6 de octubre, día en el que concluye el plazo para presentar las candidaturas, cuando se abra el plazo de reclamaciones y recursos, que concluye el 10 de octubre con la resolución y promulgación definitiva de candidaturas por parte de la Junta Electoral. Finalmente, el 17 de octubre se celebrará la Asamblea General, día en el que se constituirá la mesa electoral y se procederá a la votación de las candidaturas.