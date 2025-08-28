El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los galeones de Vital Alsar, en La Magdalena, que están muy deteriorados. Roberto Ruiz

La Asociación Vital Alsar espera que el debate de los galeones sirva para arreglarlos

La agrupación cree que ahora mismo «hay disposición para hacer las cosas bien y mantener el patrimonio de la ciudad»

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Jueves, 28 de agosto 2025, 02:00

Desde la Asociación Vital Alsar llevan más de un año preguntándose por qué «nadie hace nada» ante el estado de deterioro de los galeones con ... los que el marino santanderino viajó desde Tampico (México) hasta Santander hace ya 47 años y que están ubicados en la península de La Magdalena. En todo este tiempo, han puesto de su parte para que esta situación cambiara, solicitando reuniones al Ayuntamiento de Santander y así «solventar incertidumbres». De hecho, siempre han mantenido la misma postura: «Mantener el mismo rumbo marcado con el único objetivo de que se preserve el legado de Vital Alsar, que también es el legado de toda la ciudad», explica Javier Cantera, presidente de la asociación que impulsa la memoria del explorador. Pasaban los meses y no recibían ninguna noticia.

