La Asociación Vital Alsar espera que el debate de los galeones sirva para arreglarlos

Desde la Asociación Vital Alsar llevan más de un año preguntándose por qué «nadie hace nada» ante el estado de deterioro de los galeones con ... los que el marino santanderino viajó desde Tampico (México) hasta Santander hace ya 47 años y que están ubicados en la península de La Magdalena. En todo este tiempo, han puesto de su parte para que esta situación cambiara, solicitando reuniones al Ayuntamiento de Santander y así «solventar incertidumbres». De hecho, siempre han mantenido la misma postura: «Mantener el mismo rumbo marcado con el único objetivo de que se preserve el legado de Vital Alsar, que también es el legado de toda la ciudad», explica Javier Cantera, presidente de la asociación que impulsa la memoria del explorador. Pasaban los meses y no recibían ninguna noticia.

De hecho, el pasado abril reconoció que la única novedad que tuvo al respecto fue que el deterioro de las embarcaciones iba a más -así como el 'Museo el hombre y la mar', que está junto a los galeones-. Ahora que el tema centra el debate político y que una empresa se ha ofrecido a repararlos -el Ayuntamiento está esperando a recibir un estudio de la compañía para evaluar presupuestos-, desde la asociación esperan que esto sirva para que finalmente se puedan rehabilitar. «Parece que ahora mismo hay disposición para hacer las cosas bien y mantener el patrimonio de la ciudad. Nosotros, como asociación, agradecemos que todas las fuerzas políticas hablen y reclamen sobre este asunto. Creo que es importante que la opinión pública señale las cosas que están mal para poder mejorarlas», añade Cantera. Precisamente es hoy cuando el pleno del Ayuntamiento debate sobre este asunto en dos mociones diferentes: una del equipo de gobierno del PP y otra de los regionalistas.

«Dentro de esta confrontación política que se ha producido en los últimos días, nosotros como embajadores del trapo blanco de Vital Alsar, sacamos la bandera blanca y nuestro objetivo es el mismo de siempre: la restauración de sus embarcaciones», insiste el representante de la agrupación que aglutina también a familiares del marino. Esta vez Cantera tiene esperanza «de verdad» en que la rehabilitación sea efectiva. «El resultado de la reunión que tuvimos con la alcaldesa es que las dos partes tenemos la disposición conjunta para buscar soluciones técnicas y económicamente viables. Si no hay dinero en el presupuesto de este año, pues en el de el año que viene. Pero hay que buscar la fórmula», concluye.