Avanzan los trámites para construir un aparcamiento de autocaravanas privado en Monte

En medio de la polémica por la construcción de un aparcamiento de autocaravanas en Mataleñas, avanza el proyecto para poner marcha otro en Monte. Aunque ... este, a diferencia del primero, será de promoción privada. La tramitación para convertir una finca, ubicada en la zona de Corbanera, en un parking para estos vehículos de gran volumen arrancó el año pasado y ayer se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el informe de impacto ambiental formulado por la Dirección General de Medio Ambiente, que señala que el proyecto «previsiblemente no producirá efectos adversos», lo que le da luz verde para seguir adelante. En concreto, las conclusiones del texto recogen que «no implicará una pérdida significativa de valores ambientales, paisajísticos y arqueológicos, por lo que no se considera necesario someter este proyecto a la tramitación de evaluación de impacto ambiental ordinaria (basta con la simplificada)».

Este será el primer aparcamiento privado para autocaravanas de Santander (público solo está el de Las Llamas y se está tramitando el de Mataleñas, aunque su futuro está en duda por la oposición vecinal) y se localizará en el barrio de Corbanera, con espacio para 17 vehículos y todos los servicios necesarios: puntos de evacuación de aguas negras, llenado de tanque de agua y tomas de luz. Esta finca fue, en el pasado, una zona de prácticas de una autoescuela y está cerca del Castillo de Corbanera y de la playa de la Maruca. Como revela el plano que acompaña al proyecto, que se puede consultar en el anuncio del BOC, la intención del promotor es que la entrada y salida de vehículos dé a la carretera del barrio Monte-Corbanera y ubicar otro acceso peatonal en el lateral de la finca. Además, habrá dos oficinas.

Las actuaciones que se desarrollarán en la finca serán trabajos previos (replanteo); acopio de materiales y maquinaria; movimiento de tierras; obra civil (redes de drenajes, eléctricas, agua, base, firmes y pavimentos); urbanización; gestión de residuos; y dotación de equipamiento y cartelería. Actualmente existen tres accesos a la parcela desde viales asfaltados, uno principal desde el vial municipal del barrio Corbanera y dos accesos secundarios a través del vial que colinda con el lado suroeste de la parcela. Una gran parte de la parcela donde se emplazará el aparcamiento presenta a día de hoy una explanada pavimentada y también existe una caseta de aperos de unos 36 metros cuadrados.

El Ayuntamiento aún estudia la propuesta de los vecinos contrarios al parking en Mataleñas

El Ayuntamiento de Santander sigue analizando «la documentación aportada» por los vecinos contrarios al aparcamiento de autocaravanas en Mataleñas, que plantearon una alternativa precisamente sin autocaravanas con la que «no se perderían los fondos europeos». Fuentes municipales dicen que, una vez evaluada tal opción, el equipo de gobierno del PP «se pondrá en contacto con el colectivo ciudadano que la ha presentado para trasladar su valoración y conclusiones». Mientras, la plataforma espera esa respuesta y conitnúan con la recogida de firmas –llevan 11.000– para paralizar el proyecto. Han solicitado una reunión al delegado del Gobierno, Pedro Casares y a la presidenta de Cantabria, María José Saénz de Buruaga. Además, se plantean acudir al Defensor del Pueblo si no se para el plan.