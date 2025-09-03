El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Estado de deterioro de uno de los tres Galeones de Vital Alsar. Juanjo Santamaría

El Ayuntamiento está en contacto con tres empresas para tratar la reparación de los Galeones

Kateb, la primera que propuso la rehabilitación de los barcos, ya ha presentado su presupuesto

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:25

Aunque en un primer momento apuntaron que no había profesionales en España que pudieran reparar los Galeones de Vital Alsar, el Ayuntamiento apunta ahora que ... está en contacto con tres empresas y que está pendiente de que estas presenten sus propuestas para poder llevar a cabo la rehabilitación. Quien ya les trasladó la suya es Kateb, la primera que se ofreció a arreglar los navíos y que garantizó desde un primer momento que su deterioro era subsanable. De hecho, visitó los barcos en la Península de La Magdalena hace algo menos de dos semanas y presentó su presupuesto al Ayuntamiento el pasado jueves por la mañana, aunque aún no ha recibido respuesta del Consistorio.

