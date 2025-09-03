El Ayuntamiento está en contacto con tres empresas para tratar la reparación de los Galeones

Aunque en un primer momento apuntaron que no había profesionales en España que pudieran reparar los Galeones de Vital Alsar, el Ayuntamiento apunta ahora que ... está en contacto con tres empresas y que está pendiente de que estas presenten sus propuestas para poder llevar a cabo la rehabilitación. Quien ya les trasladó la suya es Kateb, la primera que se ofreció a arreglar los navíos y que garantizó desde un primer momento que su deterioro era subsanable. De hecho, visitó los barcos en la Península de La Magdalena hace algo menos de dos semanas y presentó su presupuesto al Ayuntamiento el pasado jueves por la mañana, aunque aún no ha recibido respuesta del Consistorio.

Desde que el Ayuntamiento apuntó a principios de agosto que la reparación de los barcos no era posible, se han desencadenado reacciones desde numerosos sectores. La oposición municipal puso el grito en el cielo por la dejadez en el mantenimiento del patrimonio de la ciudad; la empresa Kateb garantizó que tenían arreglo; y la asociación Vital Alsar expresó que, si el revuelo servía para que los galeones se reparasen, bienvenido sea.

Con tanta repercusión, el equipo de gobierno (PP) matizó su posición y presentó una moción que defendió el pasado jueves con la propuesta de buscar soluciones al estado de degradación de los navíos con los que Vital Alsar culminó su expedición en 1978. Con esta moción, que solo apoyó Vox pero pudo salir adelante porque el PP tiene mayoría absoluta, no solo contemplan la opción de reparar los barcos, sino que barajan otras soluciones como cambiarlos de emplazamiento o replicar los navíos. «Si los hubiésemos dejado agonizar, no hubiesen estado más de cuarenta años en pie», expuso la concejala de Cultura, Noemí Méndez, para demostrar que se han realizado trabajos de mantenimiento en los navíos desde que se convirtieron en un museo al aire libre.