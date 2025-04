El Ayuntamiento de Santander no presentará ofertas para comprar el Palacio de Cortiguera La alcaldesa, Gema Igual, lamenta que el Gobierno de España, propietario del inmueble, prefiera «tener un edificio en ruinas que se está cayendo y cerrado, antes de cedérselo al Consistorio»

C. G. Santander Martes, 15 de abril 2025, 19:08

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, confirmó este martes que el Ayuntamiento de Santander no va a presentar ninguna oferta para adquirir el Palacio de Cortiguera, ubicado en la calle López Dóriga –popularmente conocida como cuesta de Las Cadenas–. Igual explicó que hay cantidades que le parecen «absurdas» –está a la venta por 759.000 euros– y lamentó que el Gobierno de España, propietario del inmueble, prefiera «tener un edificio en ruinas que se está cayendo y cerrado» antes de cedérselo al Consistorio. «¿Cómo vamos a pujar por un edifico que nos habían prometido gratuito?», añadió la regidora. El inmueble está a la venta hasta el próximo 24 de abril.

«Quien ha cambiado las condiciones tendrá unas motivaciones. Invito a que se lo pregunten». Así, Igual explicó que había un acuerdo «no firmado», «de intenciones», con el Gobierno central por el cual el Ayuntamiento se haría cargo de la rehabilitación del inmueble protegido y así destinarlo a uso público y el Ejecutivo «lo cedía». Pero no se concretó y ahora «hay cantidades económicas que nos parecen absurdas». A su juicio, lo que quiere el Gobierno es «recoger dinero de los santanderinos». «¿Los santanderinos no son españoles también? ¿Por qué el Gobierno de España, del que formamos parte todos los españoles, quiere cobrar al Ayuntamiento de Santander? No nos parece lógico», concluyó.

El edificio de Santa Lucía

El Ayuntamiento destinará el edificio de la calle Santa Lucía –es de su propiedad– a albergar servicios municipales una vez se termine el proceso de reestructuración «en dependencias municipales y se dimensionen los servicios», explicó este martes la alcaldesa tras las críticas del PRC por la existencia de un inmueble con cinco plantas y diez plazas de garaje «cerrado y abandonado desde hace más de diez años».

Una vez concluya ese proceso de reestructuración, se dará paso a esas oficinas. «Cuando tengamos todos los edificios veremos y dimensionaremos todas las oficinas», añadió.