El Ayuntamiento de Santander suspende la recogida neumática en Castilla-Hermida y en la calle Alta

A primera hora de la mañana de este jueves, por la zona de Castilla-Hermida, ya conocían el anuncio que hizo ayer el Ayuntamiento de ... Santander. Tras dos meses con el sistema de recogida neumática dando fallos, el equipo de gobierno del PP ha decidido dejarlo fuera de servicio y sustituirlo por la instalación de nuevos contenedores en superficie y más rutas de camiones para la retirada de residuos. Para muchos no es ninguna sorpresa ya que «se veía venir». «Llevamos mucho tiempo con los contenedores neumáticos hasta arriba de basura, desparramada por el suelo, da vergüenza verlo. Y ahora toman esa decisión, pues ya era hora, porque un día las ratas llegarán a nuestras casas». Lo dice Rosa Mari Herrería, una vecina que no puede disimular su enfado ante una situación que califica de «pasotismo».

Hay que recordar que ya a finales de septiembre, cuando se detectó la avería en uno de los turbos de la maquinaria de aspiración de la red de recogida neumática, el Consistorio instaló 53 contenedores en superficie distribuidos en 30 ubicaciones, que sustituyen de forma provisional a los buzones neumáticos mientras se llevaba a cabo la reparación. Entonces, las zonas principalmente afectadas eran los finales de línea de Castilla-Hermida, desde Ruiz de Alda hacia el centro, y la Calle Alta desde el número 71 hacia el centro.

Lo que explica la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, es que, desde principios de esa semana, se decidió suspender el funcionamiento de la recogida para realizar una revisión integral de la infraestructura y evaluar las posibles medidas a adoptar. De esta manera, Prezero, la empresa adjudicataria del contrato de emergencia de basuras, trasladó ayer un informe al Ayuntamiento, en el que constata que, una vez analizado el estado de la red y la central de la recogida neumática, «no se puede garantizar que el sistema de recogida no vuelva a fallar».

A la vista de este informe, y «dado que el nuevo contrato prevé inversiones y medidas para actualizar esta infraestructura«, determinan que lo mejor es dejar fuera de servicio la recogida neumática mientras se realiza un diagnóstico técnico sobre el alcance de las reparaciones a efectuar. Por eso, se aplicará un dispositivo para sustituirla y garantizar la prestación del servicio en las zonas afectadas, concretamente en la Calle Alta y Castilla-Hermida. Y es hoy cuando se instalarán esos contenedores en superficie, que estarán ubicados junto a los buzones de la recogida neumática con el fin de adaptarse a los hábitos de los ciudadanos. Según ha podido saber este periódico, a primera hora de este jueves se ha reunido la empresa para organizar el despliegue, que se desarrollará a lo largo del día.

«Indignación» vecinal

La «indginación» de los vecinos no es nueva. De hecho, hace dos meses, cuando este periódico recorrió las dos zonas afectadas para ver cómo se encontraban estos contenedores, totalmente desbordados de basura. Una estampa que no ha variado mucho. «Los malos olores siguen. Hay ratas cada dos por tres y este barrio parece que no importa a los que nos gobiernan», añade Jesús, que también reside en Castilla-Herdmida, en la calle Ruiz de Alda. Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos Los Arenals, Juanjo de la Torre, que representa a los vecinos de la zona, reconoce que lleva varias semanas en contacto con el equipo de gobierno del PP. «He mandado varios mensajes alertando de la situación de deterioro y me comentaron que estaban buscando una solución. Era demasiada suciedad por lo que tenían que tomar una decisión urgente», añade.

En la calle Alta también están «cansados de este asunto». «Los vecinos están hartos, porque aunque los camiones están venga a pasar, muchas veces la basura está por el suelo. También es cierto que muchos lo dejan aí tirado y ya», apunta José Gutiérrez, presidente de la Asociación de Vecinos Isaac Peral.

La concejala dice que esta nueva planificación «cubrirá la prestación del servicio y la atención de las necesidades de los vecinos». Además, tanto el Ayuntamiento como PreZero han reorganizado los recursos humanos y materiales para asegurar la recogida de los nuevos contenedores en diferentes turnos diarios, que incluyen camiones recolectores de carga trasera, vehículos minibenne compactadores y equipos de hidrolimpieza para baldear las ubicaciones.

En ese dispositivo temporal, se han establecido turnos de recogida y limpieza durante la mañana, mediodía, tarde y noche, y, en todos ellos, se destinan equipos de recogida específicos para Castilla-Hermida y calle Alta, además de vehículos de hidrolimpieza para garantizar la higiene en cada ubicación.