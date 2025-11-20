El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los nuevos contenedores en superficie que se colocaron el pasado septiembre, colocados junto a los buzones neumáticos estropeados, mientras se reparaban, en la zona de Castilla-Hermida. Alberto Aja

El Ayuntamiento de Santander suspende la recogida neumática en Castilla-Hermida y en la calle Alta

El equipo de gobierno del PP adopta esta decisión después de que un informe haya constatado que las reparaciones efectuadas no garantizan el «óptimo» funcionamiento de la infraestructura y ante la «indignación» de los vecinos

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:44

A primera hora de la mañana de este jueves, por la zona de Castilla-Hermida, ya conocían el anuncio que hizo ayer el Ayuntamiento de ... Santander. Tras dos meses con el sistema de recogida neumática dando fallos, el equipo de gobierno del PP ha decidido dejarlo fuera de servicio y sustituirlo por la instalación de nuevos contenedores en superficie y más rutas de camiones para la retirada de residuos. Para muchos no es ninguna sorpresa ya que «se veía venir». «Llevamos mucho tiempo con los contenedores neumáticos hasta arriba de basura, desparramada por el suelo, da vergüenza verlo. Y ahora toman esa decisión, pues ya era hora, porque un día las ratas llegarán a nuestras casas». Lo dice Rosa Mari Herrería, una vecina que no puede disimular su enfado ante una situación que califica de «pasotismo».

