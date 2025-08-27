El barco de los valores cumple quince años

Este sábado, 30 de agosto, tendrá lugar la XV edición de los premios Alberto Pico y, un año más, Santander celebrará la solidaridad, el compromiso ... con el medio ambiente, el trabajo social y el emprendimiento empresarial, así como la labor de proyección de la cultura santanderina y cántabra en el mundo. La cita será presidida por la alcaldesa, Gema Igual, acompañada por Mateo Echevarría, concejal de Inmigración, Cooperación al desarrollo, Transparencia y Buen gobierno. Por parte del Festival Intercultural de las Naciones su director, Sergio Frenkel, y Nayeli Pérez, coordinadora. Presentará el evento la periodista Sheila Izquierdo.

Esta iniciativa comenzó en 2010 y desde 2014 hace honor al párroco del Barrio Pesquero que le da nombre. Pico fue una figura transgresora dentro del panorama cristiano del momento, dedicando «más tiempo a hablar de Cantabria que de religión», según algunos vecinos y conocidos. Un hombre consagrado a su tierra, siempre con una palabra amable entre los labios y preparado para extender la mano a quien quiera que lo necesitase. El legado del sacerdote perdura en un instituto público, un paseo y una placa con su nombre, Y, por supuesto, en las historias que se transmiten de manera tradicional: de boca en boca y de generación en generación. A día de hoy, el barrio sigue recordando a Pico durante la procesión anual de la Virgen del Carmen, deteniéndose frente a su antiguo portal, bajo su ventana. Ahí, la Agrupación Coral Amigos del Mar serena al espíritu del querido párroco con 'Háblame del mar marinero', su tema favorito. Son gestos que reafirman el cariño que Santander aún profesa al cura. Iniciativas como los premios Alberto Pico mantienen viva su memoria, dotándole de un alcance internacional.

Anteriores ediciones

Íñigo Noriega, director de El Diario Montañés, forma parte de la selecta lista de premiados a lo largo de las quince ediciones, concretamente en 2022, con el 'premio a la información centenaria'. Dentro del marco de galardonados, destacan también personalidades como Marta Sánchez, el Centro Hospitalario Padre Menni, Marta Hazas, el Real Racing Club, Ruth Beitia, o los sanitarios del Hospital Valdecilla. El pasado 2024, edición en la que se amplió el número de categorías, los galardonados fueron el bailarín y coreógrafo Poty Castillo, con el 'premio embajador solidario a la integridad artística'; el periodista, director y presentador Roberto Brasero, 'premio a la educación solidaria y medioambiental'; la Asociación 14 Kilómetros, 'premio emprendimiento solidario'; el ex-piloto de automovilismo Emilio de Villota, 'premio al deporte solidario'; la diseñadora Andrea Cereda, 'premio a la moda sostenible'; y la Fundación Diagrama, con el 'premio a la intervención psicosocial'.

La diversidad entre los ganadores demuestra el carácter plural y variado de los premios, cuya labor de visibilidad y reconocimiento en diferentes áreas no pasa desapercibida. Recibir una 'barquito' Alberto Pico supone contar con el agradecimiento de toda una región y con el respaldo de un pueblo fiel y apasionado. Un honor brindado a los representantes «de la templanza, el esfuerzo, la honestidad y el respeto por el prójimo en todas las circunstancias», destaca Sergio Frenkel. Y una manera de conmemorar y celebrar los valores tan necesarios que el sacerdote de origen cubano promulgó por las calles del Barrio Pesquero hasta su fallecimiento.

Los ganadores de esta edición se darán a conocer el sábado, en el escenario principal del Festival Intercultural de las Naciones, en los Campos de Sport de El Sardinero, a las 20.00 horas. Solo queda esperar para saber quiénes serán los afortunados que cerrarán 2025 en posesión de un premio Alberto Pico.