El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Premiados en ediciones anteriores de los premios Alberto Pico.

El barco de los valores cumple quince años

La XV edición de los premios Alberto Pico tendrá lugar este sábado en el escenario del Festival de las Naciones, a las 20.00 horas

Laura Pérez Robledo

Laura Pérez Robledo

Santander

Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:17

Este sábado, 30 de agosto, tendrá lugar la XV edición de los premios Alberto Pico y, un año más, Santander celebrará la solidaridad, el compromiso ... con el medio ambiente, el trabajo social y el emprendimiento empresarial, así como la labor de proyección de la cultura santanderina y cántabra en el mundo. La cita será presidida por la alcaldesa, Gema Igual, acompañada por Mateo Echevarría, concejal de Inmigración, Cooperación al desarrollo, Transparencia y Buen gobierno. Por parte del Festival Intercultural de las Naciones su director, Sergio Frenkel, y Nayeli Pérez, coordinadora. Presentará el evento la periodista Sheila Izquierdo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos
  2. 2

    El senderista fallecido en Tresviso es el empresario cántabro Gerardo Guijarro
  3. 3

    El PP ya no ve «inviable» reparar los Galeones y presenta una moción para promover su arreglo
  4. 4

    Un jubilado cántabro cobra en agosto de media 241 euros menos que un vasco y 181 por debajo de un asturiano
  5. 5 París De Noia y Panorama City, protagonistas de las fiestas de la Virgen de Valencia en Piélagos
  6. 6

    La valdaliega que tanta felicidad cocinó en sus fogones
  7. 7 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  8. 8

    La residencia de Rubayo alivia la demanda de la dependencia en Cantabria con 120 nuevas plazas
  9. 9 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  10. 10 Fallece a los 81 años Isabel Pisano, una actriz y periodista que rompía moldes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El barco de los valores cumple quince años

El barco de los valores cumple quince años