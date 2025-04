El bocarte «en condiciones» entra en la plaza

Álvaro Machín/Ana Cobo Santander/Santoña Miércoles, 23 de abril 2025, 07:15 Comenta Compartir

Con esa voz tan de la plaza, tan de pescadero, José Belmonte –Pescadería Belmonte– andaba a gritos a eso de las diez y media. «Bocarte ... gordo de aquí». Lo tenía a 4,90 euros y le enseñaba la etiqueta que tenía sobre la caja a todo el que quisiera verla. «Descargado en Santoña, ahí tienes el nombre del barco», repetía mientras pesaba los dos kilos largos que se llevó Emilia Espinosa. «Son dos doscientos, ¿le vale?». Y tanto. «Madre mía, que estos días atrás estaban a catorce euros», contaba el marido de Emilia. «Hemos aprovechado. Para hacerlos en vinagre tienen buen tamaño». La pareja andaba encantada con la compra. También Emilio Costas, en su puesto –Pescados Costas–, ante cinco cajas relucientes en el expositor. También a 4,90. «Es que hasta hoy no ha habido costera de verdad. Hoy es el primer día que entra en condiciones». Con esa grasa típica, con huevas... «Se ha hecho esperar». Magia. Porque, mientras lo comentaba, las cajas no dejaban de entrar al Mercado de La Esperanza. A muchos puestos. «Lo de hoy me acaba de llegar ahora», se escuchaba al teléfono en torno a las once tras un mostrador por los pasillos de la plaza. Los carteles que a primera hora marcaban precios de 10,90 o de 10,20 fueron desapareciendo. Bajando. A 7,90, a 7,20... «Si entra en condiciones bajan los precios».

«Las costeras son como las cosechas», explicaba Costas. Hasta ahora hubo muy poco y «no era el de costera» –ellos saben cuándo ya es el que tiene que ser–. Entre eso y el puente por la Semana Santa, más de uno se llevó el sábado en el mercado las manos a la cabeza (esos catorce euros que decía el marido de Emilia). En el puesto de Emilio había uno más pequeño a 4,50 y otro, algo más hermoso, a 4,90, el mismo precio que el que estaba vendiendo Belmonte. ¿Por qué tan barato el vuestro? Los dos –por separado, mientras atendían a sus clientes– contestaban algo parecido. «Yo no tengo intermediarios y puedo venderlo algo más barato. El intermediario va a por ello, las cajas, el hielo, te lo trae... hay que pagarlo», comentaba uno. «Es por moverse a por ello en vez de trabajar con un mayorista. En lonja andaba a seis o siete euros el grande (el que se suele ir para las conserveras) y el otro, de buen tamaño también, rondando los tres euros», explicaba el otro. Ampliar Bocartes descargados en el puerto de Santoña. Roberto Ruiz Es curioso observar cómo funciona la planta del mar en la plaza. Tiene sus normas, sus propias reglas. Y todo está conectado. Porque lo que ocurría en los puestos, esa ebullición con cambio de precios incluido sobre la marcha, estaba directamente vinculado al trajín en puertos como el de Santoña. Allí, justo, el comentario general este martes era que la costera empezaba a entrar en ebullición. Tras unas semanas de poca cosa, las embarcaciones de cerco del Cantábrico encontraron buena pesca a la altura del Cabo Machichaco (Vizcaya). «De unos 30 granos (unidades por kilo)». Los que quieren las conserveras, que son las que marcan la pauta. En torno a cuarenta barcos de cerco de Cantabria, País Vasco y Galicia amarraron a lo largo de la mañana en la dársena con las bodegas hasta los topes. La mayoría, de hecho, cubrió el cupo diario establecido de entre 8.000 y 10.000 kilos, según la tripulación. Y descargaron esas cajas que a eso de las once entraban por la plaza de la capital. Entre puestos Emilio Costas-Pescados Costas «Hasta ahora no ha habido costera de verdad. Hoy ha entrado en condicionesy eso baja los precios»

José Belmonte-Pescaderías Belmonte «Es bocarte gordo y de aquí. Como no tengo intermediarios puedo venderlo más barato»

Emilia Espinosa-Clienta «Madre mía, que estos días ha estado a catorce euros. Hoy he aprovechado y me llevo dos kilos» «Se han pagado a una media de cinco euros el kilo», explicaba el patrón mayor de la Cofradía Nuestra Señora del Puerto, Miguel Fernández. «Es bocarte de muy buena calidad, entre 32 y 30 granos, e, incluso, algunas partidas inferiores». Él, como los pescaderos en los puestos de Santander, hablaba ya «de ejemplares de costera». Mismo idioma entre gente de mar. Se refería a esos ejemplares «que dan la cara a finales de abril y principios de mayo, una vez asentada la primavera y subiendo la temperatura del agua». Hasta ahora –otra vez el mismo relato que en La Esperanza– hubo poco (sin olvidarse que la semana pasada había mucho festivo). Ya el lunes supuso un presagio de lo que estaba por venir. «En los puertos del País Vasco se pagó el bocarte hasta a 11 euros el kilo, pero, una vez que todos los barcos lo han localizado, se ha regulado el mercado y está aguantando en los cinco euros». Y justo eso se comentaba en La Esperanza para explicar los precios de primera hora, esos 10,90 o 10,20 en distintos puestos. «Es –se escuchaba a algún experto entre pasillos– el que han traído de Ondárroa ayer tarde –por el lunes–. Y, claro, a más lejos, también más caro». Ampliar Clientas ante unas cajas con ejemplares con muy buena pinta. Roberto Ruiz Todo apunta, decían en Santoña, a que la costera «se adentra en sus semanas más fuertes». En Santander, en la plaza, los clientes preguntaban por el precio. ¿Aguantará? «Todo depende del tamaño. Quien marca el precio es la fábrica (las conserveras, que se quedan con lo más grande). Si el pescado aguanta de tamaño, va a aguantar el precio», explicaban en el puesto de Costas mientras seguían poniendo puñados de bocartes en el peso. Por cierto, por si alguno tenía dudas de la comparación de las costeras con las cosechas, que buscara ayer verdel entre los puestos. «Los de anzuelo –aclaraban a un cliente preguntón– se quejaban de que el pescado no comía. No entraba. Hay muy poco y será raro que encuentres algo por aquí». En Santoña, 420.000 kilos, y en Laredo, otros 80.000 Durante la mañana (según informa Ana Cobo), se subastaron en el puerto de Santoña cerca de 420.000 kilos, la mayor entrada registrada desde que el mes pasado comenzó oficialmente la campaña del bocarte. Mientras, en Laredo (con información de Ana Bringas) entraron 80.000 kilos de bocarte de diferentes tamaños. Se pagaron a siete euros a primera hora y bajaron hasta los 2,9 según avanzó el día.

