Se cancela el tributo a Maluma en la Feria de las Naciones. En su lugar actuará 'En Pausa'

Santander

Sábado, 23 de agosto 2025, 14:49

El tributo a Maluma de Darick previsto para las 22.00 horas de hoy, sábado, en el Festival Intercultural de las Naciones ha sido cancelado. En su lugar, actuará a la misma hora el grupo 'En Pausa', que ofrecerá un repertorio de versiones de pop y rock.

La organización del festival indica que la cancelación se debe a «motivos ajenos a la organización y relativos a cuestiones personales del artista».

