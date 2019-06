Ultimátum de Ciudadanos al PP en Santander: «No hemos venido a tragar con su política» Javier Cotera La reunión de esta mañana acaba sin acuerdo y ambas partes se citan de nuevo para esta tarde | Ceruti quiere que el Ayuntamiento se retracte con las escolleras de La Magdalena, entre otros asuntos | La alcaldesa critica el «lo tomas o lo dejas» planteado por Ciudadanos VIOLETA SANTIAGO Santander Jueves, 13 junio 2019, 13:18

El cuarto encuentro entre el PP y Ciudadanos para tratar de alcanzar un acuerdo de futuro sobre Santander ha concluido sin pacto, pero hoy se sabrá si se llegan a él o no, toda vez que Javier Ceruti, portavoz de Cs, ha pedido a Gema Igual una respuesta para esta misma tarde sobre un documento que no es negociable: la alcaldesa en funciones tendrá que responder sí o no a sus exigencias si quiere seguir en el cargo.

Así lo han explicado ambos al acabar la reunión, que ha durado casi una hora y media. Ninguno ha querido descender a los detalles de la negociación, porque sigue abierta. Ceruti ha dicho que el PP «no ha entendido la situación» y que él no ha venido «a hacer un David González, a transigir y a tragar con la política del Ayuntamiento». Él pide que el Consistorio se retracte en algunas cuestiones, como las escolleras de La Magdalena o la participación ciudadana en el próximo PGOU, y quiere poder controlar de forma efectiva los acuerdos a que se llegue.

Gema Igual y Ceruti también tienen diferencias en el cálculo de la bajada de impuestos para el futuro y la alcaldesa ha quedado en hacer los números y volver a hablar esta tarde. Pero ha advertido que ella pensaba que esto era una negociación y se ha encontrado con un concepto que desconocía. Esto es, con una «negociación cerrada», en la que sólo le cabe aceptar o rechazar lo que propone el nuevo concejal electo. Y algunas de sus proposiciones, en lo que se refiere a cargos exigidos por la formación naranja, le parecen «desproporcionados».

«En el programa estamos casi totalmente de acuerdo, pero en los puestos» que reclama Cs no. Igual ha criticado la postura cómoda de «lo tomas o lo dejas» que le ha planteado Ceruti, quien «no quiere mover ni un punto ni una coma» de su documento, por lo que no sabe si el proyecto común es viable». Igual considera que está haciendo gala de cintura y está dispuesta a «ser generosa», pero buscará una «representativad justa» entre ambos partidos, teniendo en cuenta que ella cuenta con 11 concejales y Ciudadanos sólo con dos.

Los puntos del acuerdo 1 Reordenación ferroviaria. Ciudadanos quiere que se replantee el proyecto totalmente. 2 Bajada de impuestos. Ceruti ve margen para que Santander alivie la presión fiscal. 3 Diques de La Magdalena. Se quiere una negociación para retirar la escollera. 4 Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Se exige una participación «real» de los santanderinos en el futuro plan. 5 Ceruti pide que se diseñe un corredor verde en la ciudad. 6 Ciudadanos reclama que se elimine el carril bus ligado al frustrado Metro-TUS. 7 Ceruti reivindica una auditoría de gestión y control de los contratos de las concesionarias de servicios públicos.

Situación «totalmente distinta»

En intervenciones previas, Ceruti ya adelantaba que, en los términos que ha planteado Ciudadanos al PP, «la situación es absolutamente distinta» a la de la pasada legislatura en la que los populares contaba para sacar adelante sus iniciativas con el apoyo del ex concejal de Cs, David González. «No sería mirar para otro lado para que sea alcaldesa y no pactamos nada, es un acuerdo muy elaborado, muy cerrado y muy exigente y las alternativas son lo aceptan y entonces hay un cambio radical o no lo aceptan y seguimos con las líneas de negociación con todos», ha resumido Ceruti.

Ese ha sido el mantra repetido por el abogado santanderino. «Programa, programa, programa» como elemento decisorio para acordar con quién gobernar, desde el momento en que los resultados electorales les situaron como llave de los pactos. Los puntos clarísimos que pueden decidir serían la participación ciudadana abierta en el Plan General, el replanteamiento del proyecto de integración ferroviaria, la bajada de impuestos, la auditoría de gestión para elaborar una RPT nueva (relación de puestos de trabajo) en el Ayuntamiento y conseguir ordenar esa Administración que está absolutamente esclerotizada, esas escolleras de La Magdalena, ese MetroTUS... «Lo que hemos dicho», concluye Ceruti.

«Puertas abiertas»

Ayer mismo, el candidato de Cs ya avisaba de que todas las puertas «seguían abiertas» a pesar de que el partido había planteado un criterio de preferencia con los populares.

Este argumento llegaba tras la reunión mantenida en el Parlamento de Cantabria de las comisiones negociadoras de PRC y Cs, con la participación de los líderes de ambas fuerzas en el Ayuntamiento de Santander. Pese a ese «pleno acuerdo» en las «cuestiones programáticas» -lo que dejaría abiertas las puertas para un acuerdo entre ambos partidos y el PSOE que sacaría al PP del equipo de Gobierno- todas las opciones siguen abiertas y la formación naranja sigue sin decantarse.

Fuentes- Pila y Casares en el Ayuntamiento de Santander

Desde el PRC, tras cerrar cualquier posibilidad de gobierno con el Partido Popular para gobernar Santander, piden a Ciudadanos «compromiso político».

Fuentes-Pila ha recordado «las enormes diferencias» que existen entre el PP y el PRC, ha reconocido que la propuesta que ha presentado su partido ha sido aceptada por los populares, pero insiste en que no cree que sus iniciativas salgan adelante como no lo han hecho en las dos últimas legislaturas.

Los regionalistas aspiran a formar parte del cambio político que pasa por un pacto a tres bandas al que se añadiría el PSOE, algo que se da por hecho. De hecho, destacan que entre los líderes del PRC y del PSOE han vuelto existe «la suficiente sintonía» como para impulsar «el cambio» en la ciudad.