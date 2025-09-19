«Chollos que no se repiten» en la Feria Outlet

«Hemos estado casi toda la mañana. Hay muchísima variedad, compensa y ves chollos que no se repiten». La experiencia de Marta González, vecina de ... Torrelavega, resume bien lo que se vive este fin de semana en el Palacio de Exposiciones de Santander, donde desde este viernes se celebra la Feria Outlet Santander, una cita que muchos tienen marcada en su calendario anual.

Hasta el domingo, el recinto se convierte en un gran bazar de oportunidades, con propuestas de moda, calzado, accesorios, deporte, gastronomía, descanso y hogar. Con la entrada a dos euros, los visitantes recorren pasillos repletos de stands en busca de chollos. Desde las primeras horas de apertura, la afluencia fue constante, aunque los propios comerciantes reconocen que el arranque estuvo algo más tranquilo de lo esperado. «Por la experiencia de otros años la afluencia de gente va bien, y siempre me ha ido muy bien en este evento, así que esperemos que este año me vaya igual», comentaba María Díaz, de Must Santander, mientras atendía a sus primeros clientes. El ambiente, sin embargo, invita al optimismo. «La feria la veo estupendísima, un año más triunfando como siempre con las mejores marcas, y creo que esto está empezando muy bien», añadía Carla Méndez, de PYT Hair 100% Ceramic, convencida de que el fin de semana traerá todavía más movimiento.

Ver 11 fotos Demostraciones. Los comerciantes muestran sus productos en directo. A.A

Los visitantes se dejaron llevar tanto por las ofertas como por las demostraciones en vivo, que captaron la atención de los curiosos. En el espacio de Stream Pro, un micrófono y una plancha de vapor en mano, Carlos Bonifacio hacía gala de las virtudes de sus productos ante un pequeño grupo de espectadores. «Espero que durante la feria nos vaya bien, que funcione el negocio y que vendamos muchas planchas, porque les van a encantar», aseguraba con entusiasmo.

No faltaba la originalidad en la oferta. Entre los expositores, Arizona Vintage, llegada desde Bilbao, atraía a quienes buscaban ropa con sello propio. «Conocía la marca porque suelo ir a su tienda allí. Me llevé un par de camisas y dos pantalones Levi's por 80 euros», contaba Roberto Fernández, satisfecho con sus compras.

La fiebre de las zapatillas es, sin duda, protagonista de la feria. Decenas de modelos, algunos difíciles de encontrar ya en tiendas, atraen a un público joven y no tan joven. «Es la primera vez que vengo y lo que más me impresionó fue la cantidad de zapatillas. Hay modelos que ya no veía en tiendas normales. Vine con unos amigos y todos encontramos algo», explicaba Diego Martínez, mientras enseñaba orgulloso su compra.

No todo es moda

La feria es también un escaparate de sabores y aromas. Los pasteles portugueses hacen las delicias de los más golosos: «Lo que más me ha sorprendido son los puestos de gastronomía. Probé los pasteles portugueses y me parecieron espectaculares. Creo que es un plan muy completo porque puedes comprar moda, deporte y, de paso, disfrutar de buena comida», afirmaba Ana Pereira.

El público es variado y el ambiente, cercano. «He visto a gente con bolsas y me he acercado a ver», confesaba entre risas Lola López. En los pasillos no faltan familias enteras y hasta mascotas, algo que ya forma parte de la estampa habitual de esta cita.