La Cuesta de Las Ánimas estará reformada para el verano de 2026

La calle Cuesta de las Ánimas -antigua Alcázar de Toledo- estará reformada para el verano de 2026, tras unas obras que arrancaron ayer y que « ... van a mejorar la urbanización, el saneamiento, las zonas verdes y la movilidad en esa zona», según apunta la alcaldesa de Santander, Gema Igual. Los trabajos los está ejecutando la empresa Senor con un presupuesto de 504.239 euros y un plazo de ejecución siete meses. Al inicio de estas intervenciones, y aprovechando la presencia de la regidora, acudieron varios vecinos que se oponen al nuevo nombre de la calle por su connotación «tétrica» y que piden que se renombre como Parlamento, ya que por este vial se llega hasta el edificio que es sede de la Cámara autonómica. De hecho, desde que se produjo el cambio de denominación hace varios meses, lucen carteles en contra. Igual aseguró que escuchará y tendrá en cuenta su petición.

En cuanto a la obra, Senor va a actuar en el pavimento, con la renovación de las aceras y el asfaltado de los viales; en las redes de servicio (saneamiento, abastecimiento y alumbrado); y la instalación de nuevo mobiliario urbano y jardinería. El proyecto mantiene la sección transversal, consistente en dos aceras laterales y calzada central, y se modificarán las alineaciones de bordillos para obtener un carril de circulación de 3.60 metros de anchura y una banda de aparcamiento en el margen izquierdo de 2.10 metros, ampliando aceras a una anchura mínima de 1.80 metros. Además, se reubicarán los pasos de peatones y se procederá también al soterramiento de tendidos aéreos.

También se desplazará el paso de peatones existente entre las intersecciones con las calles Tres de Noviembre e Isaac Peral hacia el sur, situándolo antes de la intersección con Tres de Noviembre, de forma que permita la permeabilidad directa entre esta calle y el paso de peatones situado al comienzo de la calle Fernández de Isla. Además, se ejecutará un nuevo paso de peatones a continuación de la intersección con Isaac Peral para facilitar los nuevos flujos peatonales que han generado las nuevas viviendas protegidas promovidas por el Ayuntamiento en la zona.

La actuación prevé la urbanización de la plaza que se genera en la bifurcación entre las calles Cuesta de las Ánimas y Fernández de Isla, generando una gran jardinera central y una pequeña zona ajardinada, eliminando el escalón existente frente a un portal. Igualmente, se reforzará el mobiliario con la colocación de papeleras; se mantendrá el alumbrado público existente en fachadas ya equipado con tecnología led y acorde a la normativa municipal de eficiencia energética, y se reforzará la iluminación en la confluencia de la Cuesta de las Ánimas y Fernández de Isla.