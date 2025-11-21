El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Gema Igual, el concejal Agustín Navarro y técnicos explican el proyecto a los vecinos de la zona. Juanjo Santamaría
Santander

La Cuesta de Las Ánimas estará reformada para el verano de 2026

Gema Igual «escuchará» a los vecinos que piden cambiar el nombre de la calle, que antes era Alcázar de Toledo y para la que prefieren que se denomine Parlamento

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

La calle Cuesta de las Ánimas -antigua Alcázar de Toledo- estará reformada para el verano de 2026, tras unas obras que arrancaron ayer y que « ... van a mejorar la urbanización, el saneamiento, las zonas verdes y la movilidad en esa zona», según apunta la alcaldesa de Santander, Gema Igual. Los trabajos los está ejecutando la empresa Senor con un presupuesto de 504.239 euros y un plazo de ejecución siete meses. Al inicio de estas intervenciones, y aprovechando la presencia de la regidora, acudieron varios vecinos que se oponen al nuevo nombre de la calle por su connotación «tétrica» y que piden que se renombre como Parlamento, ya que por este vial se llega hasta el edificio que es sede de la Cámara autonómica. De hecho, desde que se produjo el cambio de denominación hace varios meses, lucen carteles en contra. Igual aseguró que escuchará y tendrá en cuenta su petición.

