De la iglesia de San Pablo, en la calle del Monte, quedan poco más que las paredes. Juanjo Santamaría

Derriban la iglesia de San Pablo, en la calle del Monte, por su avanzado deterioro

El edificio estaba desacralizado y el año pasado se cayó el tejado. Al encontrarse dentro de una urbanización, es la comunidad de vecinos la responsable de la obra

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Sábado, 6 de septiembre 2025, 07:31

Llegó el final de la iglesia de San Pablo, en la calle del Monte de Santander, que llevaba varios años agonizando sin remedio tras ser ... desacralizada (desacralizar es quitar el carácter sagrado) hace cerca de una década. Al estar localizada dentro de una urbanización privada, es la comunidad de vecinos la que ha tenido que tomar la decisión de derribarla. El año pasado ya se hundió la cubierta, que por suerte lo hizo hacia dentro y no cayó ningún cascote a la acera. De todos modos, los bomberos acordonaron la zona por cuestiones de seguridad. Ahora, la maquinaria y los operarios demuelen lo que queda de ella, de la que apenas queda rastro del tejado y es poco más que paredes. Desde la asociación de vecinos de La Amistad, su presidente, Adolfo Vélez, lamenta el abandono de esta iglesia a raíz de la reestructuración que concentró la actividad religiosa de esta zona en la Colonia del Mar, en el paseo del General Dávila. A partir de ahí y en apenas diez años, el inmueble se ha ido degradando hasta la práctica desaparición.

