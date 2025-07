Emilio Amavisca, pregonero en Tetuán: «Este es un barrio muy especial»

Para Emilio Amavisca, exfutbolista profesional cántabro, el pregón que dio este viernes, en el barrio de Tetuán, fue «muy especial». Más que otras veces. «Es ... así porque llevo fuera de la primera línea ya no sé ni los años. También es especial porque es mi aniversario de bodas y esa señora de ahí– su mujer estaba entre el público– lleva aguantándome 28 años», comentó Amavisca, que reconoció sentirse muy agradecido por la invitación de los vecinos de este barrio santanderino. Un barrio que desde el jueves y hasta el lunes está de celebración.

Ampliar Mario Bedia Llata recibe una camiseta del Racing firmada por todos los jugadores del equipo en manos de Emilio Amavisca. Juanjo Santamaría

«Otra de las cosas que me une a Tetuán es que varios Amavisca han vivido aquí. Y la última, es que a vuestro cura os lo he prestado. Hice con él la primera comunión, también me casó y bautizó a mis hijos», comentó el exjugador del Racing en referencia al Padre Luis, que estaba entre los asistentes. Y añadió: «Es un placer estar aquí con vosotros, en un barrio especial, a donde puedes venir a comer, a tomarte una cerveza o a un concierto. Aquí hay gente muy especial», comentó el pregonero durante su discurso, que también fue el encargado –tras recibir su placa– de homenajear a Mario Bedia Llata, un vecino del barrio que padece una discapacidad que le afecta a la mitad del cuerpo. Como «gran fan den Racing que es», Mario recibió en manos de Amavisca una camiseta del equipo firmada por todos sus jugadores. «Por su afán de superación, constancia y lucha en la vida. Tu historia inspira, tu actitud motiva y tu constancia deja huella», se podía leer en la placa que recibió el joven.

Por último, el presidente de la Asociación de Vecinos de Tetuán, Miguel Ángel Valle, dio paso al último reconocimiento, en este caso a la Policía Local de Santander. «En este barrio sabemos reconocer la labor que hacéis», comentó. Y subieron a por la placa conmemorativa el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, y el jefe del Cuerpo, Víctor Sánchez. La jornada terminará con el concierto de Leticia Sabater como plato fuerte del día.

Horas antes, al mediodía, la alcaldesa, Gema Igual, participó junto a los representantes de la asociación de vecinos en el acto simbólico de colocación del pañuelo de San Fermín a la estatua de la Sardinera, en la rotonda de entrada al barrio. El encuentro, en el que participó también la concejala de Barrios, Lorena Gutiérrez, sirvió para anunciar la llegada de la celebración del patrón de Tetuán.

La programación continúa el sábado con el concurso de mascotas, a las 12.00 horas, en el parque Pedro Poveda. El domingo será el concurso de ollas ferroviarias (09.00 horas) y a las 12.00 horas habrá un pasacalles con coros y danzas de Santander. Dos horas más tarde tendrá lugar el concierto de 'Los Gordini'.