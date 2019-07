Aquella canción pegadiza, aquel verano La cantante Sofía Ellar, el presentador Germán González y la actriz Miriam Díaz Aroca recuerdan fiestas y estribillos LETICIA MENA Santander Jueves, 25 julio 2019, 08:03

Cuando llega el verano empiezan las apuestas por saber cuál será la canción que se pegue a nuestro cerebro sin motivo y que cantemos en los momentos más insospechados. Aunque en el fondo no nos guste, aunque estemos hartos de ella. Seguro que si en este instante, usted, lector, escucha los primeros acordes de 'Despacito', el 'hit' de Luis Fonsi le perseguirá durante horas como una mosca. O la mítica 'Barbacoa' de Georgie Dann, la interminable 'Bomba' de King África, el impronunciable 'Aserejé' de Las Ketchup o el 'Opa yo viazée un corrá' de El Koala... Hay tantas como veranos.

Algo pasa en nuestras cabezas con determinadas canciones que se tatúan como un mantra y nos sorprenden saliendo por nuestra boca de repente... Y esto tiene una explicación, por extraño que pueda resultar. Una investigación realizada por el Departamento de Música de la Universidad de Durham (Inglaterra) y dirigida por la doctora Kelly Jakubowski, se centró en la particular adicción a algunas canciones. Para ilustrar su teoría puso como ejemplo el tema 'Smoke on the Water' de los británicos Deep Purple. Según dicho estudio, todo se debe a la estructura y al contenido de la canción. «Las canciones pegadizas son generalmente más rápidas, con una melodía bastante fácil de recordar, pero con algunos intervalos únicos, como saltos o repeticiones que las diferencian de la canción pop promedio», comentó Jakubowski.

«Cuando en 2010 sonaba 'Wavin flag', el tema del Mundial, todos los españoles que estábamos en Miaminos poníamos muy contentos» Sofía Ellar | Cantante

«Nuestros resultados muestran que se puede, en cierta medida, predecir qué canciones van a quedar atrapadas en la cabeza de la gente basándose en el contenido melódico de la canción. Algo que podría ayudar a los aspirantes a letristas a escribir un tema que pueda ser recordado», comenta la doctora de Durham. Eso sí, su labor corroboró que el género que más canciones de este tipo tienen en su haber son del género pop. Y, entre ellas, destaca 'Can't get you out of my head' ( Kylie Minogue) y 'Bad Romance' (Lady Gaga).

Todos tenemos algún tema que nos recuerda a aquellas mágicas vacaciones con amigas, aquel beso en la playa, aquel viaje hacia el destino soñado o la triste vuelta a la realidad y a las obligaciones. Hay otras que nos teletransportan al sitio en el que estábamos aquel verano. Eso es precisamente lo que le ocurre a Sofía Ellar con 'Wavin' Flag', la canción del músico somalí-canadiense K'naan y de David Bisbal. Era el verano de 2010 y España estaba jugando como nunca en el Mundial de Sudáfrica. De hecho ganó y Casillas le plantó un beso a Sara Carbonero en directo. Aquel verano Sofía estaba en Miami y recuerda aquella canción como una de las más especiales de aquellos meses de estío. «Cuando sonaba 'Wavin Flag' todos los españoles nos poníamos muy contentos, nos sentíamos muy orgullosos cuando coincidíamos en un sitio en el que, de repente, ponían ese tema. Esta canción nos unía a todos, nos hacía sentir más cerca de casa». Y es que Ellar, aunque Wikipedia diga que nació en Londres (como así fue), se siente tan santanderina como lo son sus padres. Sus veranos en la capital cántabra le han inspirado para componer algunas de sus canciones más conocidas como 'Bañarnos en vaqueros', y, a día de hoy, con más de 273.000 seguidores en Instagram, a su alrededor gira todo un 'fenómeno fan'.

«Me gusta la música que llevo dentro en cada momento más que la canción en concreto de algún verano» Miriam Díaz Aroca | Actriz

El día de esta entrevista está de vuelta a Madrid tras la cancelación del concierto que iba a ofrecer en Torrelavega junto a Vanessa Martín, Ana Guerra y Ximena Sariñana. «La lluvia chafó una noche que iba a ser mágica», dice con cierta pena por haberse quedado con ganas de tocar en Cantabria, pero está muy emocionada con el concierto que ofrecerá el 17 de octubre en el Wizink Center de Madrid, donde espera que vayan todos sus amigos y fans de Santander. Todos sus recuerdos y canciones de verano.

Ganas de volver a casa

Quien está contando los días para volver a casa es la periodista, presentadora, actriz, productora y directora Miriam Díaz Aroca, que a finales del mes de junio estuvo en Santander recogiendo el premio 'Solera de las artes' del Centro de Danza Mancina. Como cada verano pasará unos días en la casa que tiene en Soto de la Marina y cuenta las horas para pasear por Liencres con su hija María. «Nos encanta ir a las fiestas de Santander. María tiene en su memoria mucha felicidad de disfrutar de la ciudad en verano, aunque nos encanta estar tranquilas y caminar por la playa». Díaz Aroca no tiene ninguna canción favorita del verano, «me gusta la música que llevo dentro en cada momento, ninguna canción en concreto de ningún verano».

«Me quedo con 'Yo quiero bailar' de Sonia y Selena. Me recuerda a los veranos en los que no tenía que trabajar» Germán González | Presentador de 'Cazamariposas'

A quien sí le viene un tema a la cabeza al preguntarle por un tema propio de estos meses es al santanderino Germán González, que presentará el programa de televisión Cazamariposas hasta el 19 de septiembre cubriendo las vacaciones de sus compañeros Nuria Martín y Nando Escribano. «Soy un clásico, me quedo con 'Yo quiero bailar', de Sonia y Selena. Esta canción me recuerda al verano de 2001. En esa época siempre salían canciones muy fáciles de cantar con letras súper simples. Recuerdo aquella época con mucho cariño. Era más jovencito y los veranos eran muy especiales». Dice esto ahora que ya no puede disfrutar de las vacaciones en Santander como antes porque las obligaciones y el trabajo mandan, pero recuerda con nostalgia como eran aquellos días de verano aquí. «Para mí un día perfecto de fiestas comienza cogiendo la lancha por la mañana e ir a pasar el día en El Puntal. Aunque suene raro es un placer bañarse en el mar escuchando la prueba de sonido de los músicos que tocan por la noche en la Campa de La Magdalena. Esto me ha pasado varias veces y de verdad que es toda una experiencia». Lo mismo que cuando «de vuelta en la lancha, planeaba con mis amigos ir de pinchos por las casetas del centro hasta que llegaba la hora de ir a casa a ducharse para ir a los conciertos de la Campa a darlo todo». Además afirma que le encanta la iniciativa de las comidas solidarias de las peñas. «No sabía que había tantas peñas en Santander y creo que hacen mucho bien a la ciudad con la alegría que desprenden y todo lo que organizan».

Germán ya tiene canción del verano. «Me gusta mucho 'I don't care', de Ed Sheeran y Justin Bieber. Es muy fresquita y me encanta», dice animado para después reconocer que se ha «incorporado un poquito tarde al fenómeno de Rosalía». «Al principio no me convencía pero me está conquistando con el tema 'Con altura', que canta con J. Balvin».

La Semana Grande ya está aquí y la música inundará la programación. Sólo queda por saber cuál será la canción de este verano, esa que nos perseguirá a todas partes.