El cantante murciano Blas Cantó. Al murciano Blas Cantó no le han podido ir mejor las cosas después de la separación del grupo Auryn. Triunfa con su primer trabajo en solitario, que presenta hoy en el festival Hoky Popi

Blas Cantó ha vivido la fama desde niño. Comenzó su trayectoria en programas como Eurojunior y arrasó en nuestro país formando parte del grupo Auryn, cinco chicos que enamoraron con sus canciones a miles de adolescentes. Ahora navega en solitario y las cosas no le han podido ir mejor: ha conseguido librarse del prejuicio que supone formar parte de una banda de chicos jóvenes y ha editado algunas de las canciones nacionales que más han sonado en el último año en España. Hoy llega a Santander, donde compartirá escenario en el festival Hoky Popi junto a otros cantantes nacionales de éxito, como Beret y Lola Índigo.

–Después de un proyecto como Auryn tiene que ser muy complicado comenzar una carrera en solitario.

–Al principio piensas constantemente que la gente no va a ir a tus conciertos, que nadie te va a escuchar. El miedo siempre está haciendo guardia. Si te relajas y piensas que por haber salido de un grupo exitoso te vas a comer el mundo, estás equivocado. Por suerte, ahora voy derribando todos los prejuicios que la gente tenía conmigo, ya que formaba parte de un todo muy conocido, pero dirigido a un público adolescente. El último disco que publicamos podía haberlo lanzado perfectamente un artista internacional de renombre, pero como nos dijeron desde la discográfica, tenía un problema: «El álbum es increíble, el problema es que lo canta Auryn».

–¿Le invitaron a dejar Auryn y empezar una carrera en solitario?

– No sentíamos que nadie nos estuviera presionando para lanzar nuestras carreras por separado, simplemente nos indicaban los recelos que muchas personas tenían con el grupo. Es una faena tener canciones que crees que pueden funcionar muy bien y que la gente te señale como una mierda y ni siquiera te dé una oportunidad.

–¿Va derribando todos esos prejuicios de los que habla?

–Llega un momento en el que si quieres evolucionar, tienes que reinventarte. La manera de reinventarnos fue parar mientras estábamos en lo más alto. Ahora ya la gente no me reconoce como el de Auryn, tardé muy poco en quitarme esa etiqueta. Todos somos una etiqueta en algún momento de nuestra vida. También he sido el de Eurojunior y el de 'Tu cara me suena'. Ahora empiezo a ser simplemente Blas Cantó.

–La canción 'Él no soy yo' ha sido uno de los temas nacionales más exitosos de los últimos años. ¡Enhorabuena!

–Ha supuesto un antes y un después en mi carrera. Cuando debuté en solitario con la canción 'In your bed' ya pensaba que me iba demasiado bien, pero ni se acerca a la dimensión que ha tomado 'Él no soy yo'. La primera andará en los diez millones de reproducciones en la red, mientras que la segunda suma más de cien millones de escuchas. Ahí es cuando te das cuenta de que siempre existe más mundo. Un tema que ha sido un reto muy difícil en mi carrera. Venía de cantar durante muchos años en inglés y de repente me vino una canción en castellano y con toques de folk, que ni siquiera había escrito yo. No sabía si iba a ser capaz de sentirme cómodo.

–Esos temas, junto con otras canciones que han sonado mucho en España en los últimos meses, se encuentran agrupados en su disco 'Complicado'. ¿Qué nos puede contar sobre ese álbum?

–Es largo, son dieciséis canciones, y como el nombre dice, ¡complicado! Al final le puse ese título porque era muy difícil definirme en un estilo y en una palabra. Por suerte voy teniendo las ideas muy claras y estoy componiendo bastante música. A finales de mes verá la luz un tema nuevo en castellano que, con matices, sigue la estela de canciones como 'Él no soy yo' y mi último sencillo 'No volveré'.

–¿Canta música de Auryn en sus conciertos?

–En mis directos hago un popurrí de ocho minutos de Auryn, donde la mayoría de los temas no se encuentran entre los mayores éxitos del grupo. Es muy bonito, al final se trata de recordar de dónde vienes. También incluyo un gran bloque de canciones en inglés, donde canto incluso himnos de otros artistas: soy muy fan de Queen y me parece maravilloso versionar 'Somebody to love'.

–Empezó muy joven en el mundo de la música. ¿Cómo ha ido llevando el hecho de ser famoso desde niño?

–La fama tiende a llegar de repente, y eso es abrumador, pero en mi caso todo se ha desarrollado poco a poco. Como ha sido progresiva, ha sido fácil de llevar. Primero eres medio popular en tu pueblo, luego te comienzan a conocer en los alrededores y después llega el salto a nivel nacional. Siempre me ha acompañado la fama y no sé cómo es vivir de otra manera. Siempre me he preguntado cómo lo habrá llevado María Isabel, que se hizo famosa de niña a una escala mucho mayor que la mía. Una artista que salió del mismo programa de Eurojunior en el que estuve yo, apuesto a que mucha gente no sabía que venimos del mismo sitio.

–¿Se ha planteado dar un paso más en su carrera y salir de España?

–Estamos trabajando para dar conciertos en Sudamérica. El problema allí es que existe un movimiento de reguetón muy fuerte y no se programa música pop. Si no estás metido en la tendencia, se hace muy difícil intentar abrirse hueco. Incluso te planteas si deberías hacer canciones de reguetón para darte a conocer. Pero también piensas que no es el camino correcto, que sería ser deshonesto con uno mismo.

–De momento, está teniendo bastante éxito sin tener que recurrir al reguetón.

–Hay vida más allá. También pienso que, de la misma manera que hay que dar oportunidad a otros estilos, me parecen fuera de lugar las noticias que he leído últimamente de sitios en España donde han prohibido el reguetón. No es un estilo que hable de machismo o veje a las mujeres, simplemente es un 'bit' con una base. Luego las letras de cada artista son las que tienen que estar en tela de juicio. No podemos generalizar. También hay letras horrorosas de pop y letras de rock que abogan muchísimo por la droga. Hay otro rock que no invita a que la gente se drogue y se mate.