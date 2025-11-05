El Gobierno regional deja fuera del presupuesto de 2026 la remodelación interna de Las Clarisas

Ángela Casado Santander Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:38 Comenta Compartir

El Gobierno de Cantabria cifra en más de 15 millones de euros el coste de la futura remodelación del interior del edificio de Las Clarisas para darle uso, una actuación para la que el Ejecutivo «no tiene prisa» y para la que no hay ninguna partida en los presupuestos de 2026. Y ello después de que el Ejecutivo haya invertido casi 1,77 millones en obras, ya concluidas, para evitar que este edificio, ubicado en la calle Alta y declarado Bien de Interés Cultural, «colapsara». Estas intervenciones, en el exterior del edificio, han consistido en actuaciones de estabilización del inmueble, refuerzo de fachadas y en el tejado y en eliminar los anexos. Estas obras finalizaron este año, pero el Gobierno no ha incluido en su proyecto para 2026 nuevas partidas para este edificio, según confirmó ayer la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia.

«Ahora mismo tenemos inversiones gradísimas», justifica la consejera, quien explica que, por ejemplo, hay que terminar la nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (Mupac). «Somos una comunidad pequeña», ha añadido. En cuanto al futuro uso que se dará a Las Clarisas, Urrutia explica que la decisión se adoptará entre Gobierno, Parlamento de Cantabria y Ayuntamiento de Santander.

Según avanza, dadas las dimensiones del edificio –de cerca de 5.000 metros cuadrados–, albergará espacios administrativos para dar servicio al Parlamento, así como instalaciones del Gobierno de Cantabria junto con lo que puede ser una dotación cultural o un espacio de encuentro para los vecinos –iba a decidirse con un concurso de ideas–, si bien «no hay prisa» para tomar la decisión definitiva. Sí ha señalado que «en las próximas semanas» habrá una reunión con el Parlamento de Cantabria para conocer «cuáles son sus necesidades» dada la «precariedad» de sus instalaciones.