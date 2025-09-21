El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El buque 'Duque de Ahumada' navegando. DM

La Guardia Civil estrena en Santander su buque oceánico Duque de Ahumada

La llegada trae consigo una jornada de puertas abiertas. Este martes, 23 de septiembre, el barco podrá visitarse en dos turnos: de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Santander

Domingo, 21 de septiembre 2025, 17:12

El nuevo buque oceánico de la Guardia Civil no ha esperado al lunes, como estaba previsto, y ha entrado hoy en el puerto de Santander. ... Su primera escala en la ciudad ha llegado con un día de antelación debido a las condiciones meteorológicas, que aconsejaron adelantar la maniobra. La nave ha quedado amarrada en el muelle Almirante, junto a la Estación Marítima, despertando la curiosidad de quienes pasean por la zona.

