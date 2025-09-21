La Guardia Civil estrena en Santander su buque oceánico Duque de Ahumada
Domingo, 21 de septiembre 2025, 17:12
El nuevo buque oceánico de la Guardia Civil no ha esperado al lunes, como estaba previsto, y ha entrado hoy en el puerto de Santander. ... Su primera escala en la ciudad ha llegado con un día de antelación debido a las condiciones meteorológicas, que aconsejaron adelantar la maniobra. La nave ha quedado amarrada en el muelle Almirante, junto a la Estación Marítima, despertando la curiosidad de quienes pasean por la zona.
La llegada trae consigo una jornada de puertas abiertas. Este martes, 23 de septiembre, el barco podrá visitarse en dos turnos: de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas. El acceso peatonal se hará por la calle Antonio López, a la altura del vallado de la Estación Marítima.
Los propios guardias civiles del Servicio Marítimo acompañarán a los visitantes, explicando su trabajo diario a bordo. Tras la escala santanderina, el Duque de Ahumada continuará su servicio en aguas del Cantábrico rumbo a Cádiz.
