El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los acantilados de La Maruca. DM

Hallan el cadáver de un buceador de Monte, de 67 años, flotando junto a las rocas en La Maruca

El hombre estaba realizando pesca submarina

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Viernes, 17 de octubre 2025, 17:46

Comenta

Los bomberos de Santander han rescatado este mediodía el cadáver de un hombre, vecino de Monte y de 67 años, que realizaba pesca submarina en ... La Maruca. El cuerpo ha aparecido flotando junto a las rocas en la playa de Rosamunda y han sido unos paseantes los que han dado el aviso al 112 a las 14.25 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Buscan a un hombre de 52 años en una urbanización abandonada de Renedo de Piélagos
  2. 2 Hoznayo celebrará la feria de San Lucas «con casi normalidad» este domingo pese a la dermatosis nodular
  3. 3

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026
  4. 4 La Policía detiene en la cárcel a un delincuente que robaba en Valdecilla y en la Facultad de Medicina
  5. 5

    La undécima reunión fracasa y los docentes irán a la huelga
  6. 6 Doce investigados, casi todos menores, por participar en carreras ilegales con ciclomotores trucados en la zona de Torrelavega
  7. 7 La plantilla de Nestlé cree que el recorte de 16.000 empleos no impactará en Cantabria
  8. 8 Arranca la rehabilitación del parque de Las Llamas con el cambio de las estructuras metálicas y de madera
  9. 9

    Sheila García Balbontín: «La vida me ha enseñado a no hacer planes a largo plazo. Vivo el aquí y el ahora»
  10. 10 Las langostas del Astuy hacen que el otoño sepa a verano en Isla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Hallan el cadáver de un buceador de Monte, de 67 años, flotando junto a las rocas en La Maruca

Hallan el cadáver de un buceador de Monte, de 67 años, flotando junto a las rocas en La Maruca