Hallan el cadáver de un buceador de Monte, de 67 años, flotando junto a las rocas en La Maruca
El hombre estaba realizando pesca submarina
Santander
Viernes, 17 de octubre 2025, 17:46
Los bomberos de Santander han rescatado este mediodía el cadáver de un hombre, vecino de Monte y de 67 años, que realizaba pesca submarina en ... La Maruca. El cuerpo ha aparecido flotando junto a las rocas en la playa de Rosamunda y han sido unos paseantes los que han dado el aviso al 112 a las 14.25 horas.
Hasta el lugar se desplazó también la Policía Nacional, que custodió el cuerpo hasta que llegó el forense para efectuar el levantamiento del cadáver. Según ha podido saber este periódico, las primeras pesquisas apuntan a que el hombre ha sufrido un accidente cardiovascular mientras realizaba la actividad deportiva. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Cantabria.
En actualización
La redacción de EL DIARIO MONTAÑÉS trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.
