El monumento a Augusto G. de Linares, en la explanada de Gamazo, donde se hizo la ofrenda floral. DM

Homenaje a Augusto G. de Linares en el 150 aniversario de la Institución Libre de Enseñanza

La alcaldesa, Gema Igual, ha participado en la ofrenda floral con José Ramón Saiz, Francisco González Redondo y Francisco González Pereda

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Lunes, 18 de agosto 2025, 18:12

El Ayuntamiento de Santander ha rendido este lunes homenaje a Augusto González de Linares con motivo del 150 aniversario de la fundación de la Institución ... Libre de Enseñanza, de la que fue uno de sus impulsores. La alcaldesa, Gema Igual, participó en la ofrenda floral celebrada junto al monumento dedicado al científico en la zona de Gamazo, acompañada por el presidente de la Asociación Cántabra de Escritores, José Ramón Saiz, y por los conferenciantes Francisco González Redondo y Francisco González Pereda. La regidora subrayó que este acto, organizado por la Asociación Cántabra de Escritores y el Ayuntamiento de Cabuérniga, «ha permitido recordar la figura de un hombre que dedicó su vida a la ciencia, a la educación y a la defensa del pensamiento libre».

