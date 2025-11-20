Igual llevará a la Junta de Gobierno Local «un mapa con puntos negros de las inundaciones y sus soluciones»

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha reconocido este jueves los problemas de inundaciones existentes en la ciudad cuando se juntan «diferentes causas». «Hay una ... serie de puntos negros, que llamamos así en la ciudad. Cuando confluye la lluvia, que haya podido haber antes viento sur o que la marea esté alta puedan llegar a inundarse». Así ha respondido la regidora ante las preguntas de los periodistas sobre la situación vivida este miércoles en la rotonda de Valdecilla.

Asimismo, ha explicado que este próximo lunes llevará a la Junta de Gobierno Local «un mapa con los puntos negros de las inundaciones y sus soluciones». «Tenemos detectados esos puntos con la solución para cada uno de ellos. Y esa -en referencia a la de Valdecilla- será una de esas rotondas donde tendremos que llevar a cabo actuaciones para solucionar este problema».

Hay que tener en cuenta que lo sucedido este miércoles no es un hecho aislado, ya que con el pasado 21 de agosto y 22 de septiembre de 2025 es la tercera vez que se repiten escenas del entorno de Valdecilla Sur como una gran balsa de agua y totalmente inundado. Esto se traduce en problemas de fuertes retenciones, sobre todo de los vehículos que ingresan a la ciudad por la S-10 y que ven que no se puede subir hasta Cuatro Caminos por la calle Jerónimo Sainz de la Maza, debido a que la Policía Local tiene que habilitar un carril de bajada ante el caos que se genera.

Eso sí, la principal diferencia con anteriores ocasiones, sobre todo si se compara con la del pasado septiembre, es que Santander fue en esa ocasión el lugar de España donde más llovió con 84,2 litros por metro cuadrado y este miércoles se quedó en 10,4 litros por metro cuadrado, muy lejos de esas cifras. De hecho, en la jornada de este jueves, también se han repetido escenas en las que la acera quedó anegada y uno de los carriles de circulación se vio afectado.