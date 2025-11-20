El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los bomberos observan la inundación producida este miércoles en el entorno de Valdecilla Sur. Alberto Aja

Igual llevará a la Junta de Gobierno Local «un mapa con puntos negros de las inundaciones y sus soluciones»

La alcaldesa de Santander reconoce que en la ciudad existen zonas que pueden llegar a anegarse «cuando confluyen diferentes causas»

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:49

Comenta

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha reconocido este jueves los problemas de inundaciones existentes en la ciudad cuando se juntan «diferentes causas». «Hay una ... serie de puntos negros, que llamamos así en la ciudad. Cuando confluye la lluvia, que haya podido haber antes viento sur o que la marea esté alta puedan llegar a inundarse». Así ha respondido la regidora ante las preguntas de los periodistas sobre la situación vivida este miércoles en la rotonda de Valdecilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

