La rotonda de Valdecilla Sur se convierte en un gran lago a causa de la tromba de agua Uno de los carriles ha quedado completamente intransitable y los conductores se han tenido que arriesgar a circular por los que estaban menos anegados, pero igualmente el agua cubría buena parte de las ruedas

Héctor Ruiz Santander Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:21 | Actualizado 17:47h. Comenta Compartir

No es complicado identificar los puntos que van a dar problemas con lluvias intentas en Santander, solamente basta con fijarse en los antecedentes. Una de esas zonas comprometidas es la turborotonda de Valdecilla Sur, concretamente en la salida que sube por la calle Jerónimo Saiz de la Maza. En dicho acceso suele acumularse el agua caída y ante la tormenta que se ha desatado este miércoles por la tarde ha vuelto a ocurrir. No obstante, la acumulación ha pasado de ser un enorme charco como el que ya es habitual y ha subido hasta la siguiente escala, prácticamente parecía un lago. Al menos esa era la sensación que daba a los conductores que se adentraban en la gran balsa, por unos minutos parecía que fueran a cruzar en barca más que en coche.

Esta tarde las nubes se han propuesto descargar con fuerza, y no ha hecho falta mucho. Pocos minutos después de que el chaparrón hubiera comenzado ya se había formado una gran balsa en la rotonda de Valdecilla Sur. El cisco ha sido tal que el agua ha ocultado por completo la acera y ha engullido también por completo uno de los carriles de la carretera, que ha quedado completamente intransitable. Los conductores que bajaban desde Cuatro Caminos y los que subían han tenido que apañarse como han podido para circular, pero no se han librado de tener que introducirse en el lago, que cubría buena parte de las ruedas de los vehículos.

La inundación ha producido retenciones, con lo que la rotonda, una vez más, ha dejado de ser 'turbo' y la Policía Local ha tenido que acercarse para poder coordinar la situación y favorecer el tráfico. En la tromba del pasado septiembre -cuando Santander fue el lugar de España donde más llovió con 84,2 litros por metro cuadrado- la glorieta de Valdecilla Sur también fue uno de los puntos con más complicaciones, sin embargo, esta vez no ha hecho falta que lloviese tanto; pronto se ha acumulado el agua y ha dejado una escena todavía más espectacular que la de hace dos meses.

Los Bomberos de Santander han explicado que han tenido varias llamadas en diferentes puntos de la ciudad que están atendiendo en estos momentos.