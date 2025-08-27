El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen del chupinazo de las Fiestas de Santiago de este año Roberto Ruiz

Igual responde a la oposición:«Es absurdo dudar de que Santiago sea festivo»

La alcaldesa de Santander dice que tanto el PRC como el PSOE intentan «generar un debate que puede dividir a los vecinos»

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:16

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha respondido a las críticas de la oposición por la elección que hace el Ayuntamiento sobre sus días festivos. ... La regidora considera que tanto el PSOE como el PRC optan por «oponerse a lo establecido» con la decisión de las fiestas locales. La Comisión de Cultura eligió la propuesta del equipo de gobierno del PP y seleccionó el 25 de mayo (por la Virgen del Mar) y el 25 de julio (por Santiago Apóstol). Para Igual, ambos grupos municipales, con sus propuestas, intentan «generar un debate» que puede no sólo traer «polémica» sino «dividir a los vecinos», especialmente con la propuesta de alternar la Virgen del Mar y la del Carmen – idea de los socialistas– o algo «absurdo», como, añadió, es el planteamiento del PRC de no decretar festivo Santiago el próximo año por caer en sábado, ya que «es una jornada laborable».

