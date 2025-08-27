Igual responde a la oposición:«Es absurdo dudar de que Santiago sea festivo»

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha respondido a las críticas de la oposición por la elección que hace el Ayuntamiento sobre sus días festivos. ... La regidora considera que tanto el PSOE como el PRC optan por «oponerse a lo establecido» con la decisión de las fiestas locales. La Comisión de Cultura eligió la propuesta del equipo de gobierno del PP y seleccionó el 25 de mayo (por la Virgen del Mar) y el 25 de julio (por Santiago Apóstol). Para Igual, ambos grupos municipales, con sus propuestas, intentan «generar un debate» que puede no sólo traer «polémica» sino «dividir a los vecinos», especialmente con la propuesta de alternar la Virgen del Mar y la del Carmen – idea de los socialistas– o algo «absurdo», como, añadió, es el planteamiento del PRC de no decretar festivo Santiago el próximo año por caer en sábado, ya que «es una jornada laborable».

La propuesta del PP será sometida a la aprobación del pleno del jueves y saldrá adelante ya que el partido cuenta con mayoría absoluta. Aun así, tanto los socialistas como los regionalistas defenderán sus «posturas diferentes», tal y como hicieron el martes en la comisión municipal. Desde el PSOE pidieron flexibilidad entre la Virgen del Mar y El Carmen y que se les designe festivo de forma alternativa cuando las fiestas locales tradicionales (Santiago y Santos Mártires) coincidan en domingo o quede un día disponible para el calendario laboral. La regidora explicó que eso puede generar «brecha, polémica o dividir a los vecinos» y defendió que sea la primera la fiesta local, como lo viene siendo tradicionalmente.

Igual defiende que aunque el día de Santiago caiga en sábado «es un jornada laboral en la que el sector comercial trabaja»

Por su parte, los regionalistas plantearon que en 2026 se sustituya el 25 de julio (Santiago), que cae en sábado, por el 16 de julio (día del Carmen). Lo que buscan así es dar respuesta a una petición de los vecinos del Barrio Pesquero, que reclaman desde hace años que su día grande se tenga en cuenta en el calendario festivo de la capital cántabra. A juicio de la alcaldesa, «nadie entiende que no sea festivo Santiago en Santander». Por ello, entiende que se trata de una «excusa» del PRC. «El sábado es un día laborable y en el que el sector comercial trabaja. Eso, además, ya fue una historia que surgió hace mucho tiempo y hubo oposición por parte de la ciudadanía porque el sábado es un día laboral», insistió la alcaldesa, para quien es importante este día ya que se trata de la jornada central de la Semana Grande.

Tres patronos

Igual reconoció que en Santander hay un problema ya que «hay tres patronos, pero la ciudad solo puede establecer dos fiestas locales». «No nos caben más fiestas, ya con las tres tenemos problemas e, incluso, hay años que tenemos que pedir al Gobierno que genere la fiesta de Santiago cuando no nos coincide en el calendario», añadió.

La Comisión de Cultura del Ayuntamiento –la que vota la elección de los festivos– está formada por seis concejales del PP (que cuenta con mayoría absoluta) y cinco concejales de la oposición. Por eso, lo más frecuente es que sean las propuestas populares las que salgan adelante. Tal y como ocurrió en la última sesión.