Igual saca adelante la nueva OLA, que incluirá El Sardinero en los meses de verano desde 2026

La nueva Ordenanza de Regulación de Aparcamiento (OLA) de Santander avanza en su tramitación. Esto es así después de que el equipo de gobierno del ... PP sacara adelante este jueves en solitario el documento, que mantiene el estacionamiento limitado en El Sardinero durante los meses de verano a partir de 2026 – Vox pedía eliminarlo– y no incluirá zonas exclusivas para residentes, –solicitado por el PSOE–. Tras este paso, el proyecto se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y habrá un plazo de 30 días para alegaciones. Si no las hay, se dará cuenta de la aprobación definitiva en el siguiente pleno. Así, para concluir este proceso, el Ayuntamiento también debe aprobar otra ordenanza que regule las tarifas y las bonificaciones de la nueva OLA.

Solo se salvó una propuesta de los socialistas de cara al estacionamiento regulado, que ya había sido pactada con el PP en la comisión previa y que sí se incluirá en el texto. Esta idea busca establecer un procedimiento en los acuerdos de suspensión de la ordenanza por razones de seguridad, alarma sanitaria o ejecución de obras. Durante el extenso debate que generó el tema del aparcamiento en Santander, «muy preocupante» para la oposición, también se habló sobre el resto de enmiendas rechazadas y presentadas del PSOE y Vox, «los únicos partidos que las presentaron», explicó Paz de la Cuesta, concejala socialista. Su partido habló de considerar residentes a personas que comparten una vivienda pero no forman una familia y se amplíe a quince minutos el tiempo de margen para pagar el tique sin que la grúa se lleve el coche. Por su parte, Vox reclamó que las personas con tarjeta de movilidad reducida y las ostomizadas puedan aparcar sin límite de tiempo en cualquier zona o durante media hora en carga y descarga y que no se considere a los controladores de la OLA agentes de autoridad con capacidad para poner una multa. Su portavoz, Laura Velasco, criticó que los vecinos de Santander y de otros municipios de Cantabria tengan que «pagar por ir a la playa» como consecuencia de la implantación de la OLA en El Sardinero durante el verano. Una situación que tampoco entiende el portavoz del PRC, Felipe Piña, que defendió la implantación de zonas verdes, «tal y como se hace en otras ciudades». A su juicio, la nueva ordenanza tiene «un afán estrictamente recaudatorio» y no estará implantada «antes de que termine la legislatura».

Unas críticas de las que salió al paso el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, que explicó que si se implantaran zonas verdes para residentes, «los vecinos de Monte, Peñascastillo, Cueto o San Román no podrán aparcar cuando se desplacen al centro». Tampoco considera «factible» que la grúa retire un vehículo mientras el conductor está sacando el ticket. «Si a algún se le lleva el coche en cinco minutos la grúa, la pago yo», añadió el edil.

Otro punto que también fue aprobado tiene que ver con la modificación puntual de la ordenanza de ruidos, que contó con los votos a favor del PP y de IU, y las abstenciones de PSOE, PRC y Vox. En este contexto, el equipo de gobierno del PP declarará zonas acústicas saturadas. La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, puntualizó que «no hay que confundir los ruidos que genera la actividad de bares y locales de ocio con los que producen los desórdenes públicos, que son totalmente diferentes y no pueden ser controlados de la misma forma».

La única moción aprobada

Los grupos de la oposición registraron seis mociones para debatir durante la sesión plenaria. Sin embargo, solo fue aprobada una que planteó Izquierda Unida (IU). Por ello, se recuperarán los presupuestos participativos para las cuentas de 2026. Esta herramienta, que desapareció en 2019, es «clave para que sea la propia ciudadanía quien pueda realizar propuestas y acciones sobre inversiones concretas en sus barrios», explicó el portavoz del partido, Keruin P. Martínez.

En materia de vivienda

En lo que sí coincidieron todos los grupos con representación municipal fue en lo «preocupante» que es a día de hoy el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes. Sin embargo, ninguna de las dos propuestas que abordaban esta materia prosperaron. El PRC pidió estudiar la viabilidad de transformar en viviendas en régimen de alquiler para jóvenes el edificio municipal de la calle Santa Lucía, sin uso actual pero cedido al Ayuntamiento para un centro cívico-cultural –fue rechazada con los votos en contra de PP y la abstención de Vox–. A juicio del concejal del área, Agustín Navarro, la idea «adolece de una visión integral y no se ajusta a una lógica planificación urbana coherente». Tampoco salió adelante la moción de IU que pedía «elaborar un mapa de viviendas vacías en la ciudad, realizar un registro permanente de personas demandantes de VPO y elaborar un estudio sobre los pisos turísticos». En este caso, Navarro justificó la posición de su grupo al entender que «incurre en un diagnóstico incompleto, empleando criterios jurídicamente cuestionables y no tienen en cuenta el marco competencial vigente y, sobre todo, carecen de una planificación integral, equilibrada y viable dentro del punto de vista económico y técnico».

Otra de las mociones que generó un tenso debate entre los diferentes grupos fue registrada por Vox, que solicitó establecer puntos informativos con agentes de la Policía Local durante la Semana Grande para reforzar la seguridad. La propuesta no se aprobó y la agrupación fue criticada duramente por toda la oposición por su exposición de motivos. Velasco defendió esta iniciativa porque «los puntos violeta demuestran ser ineficaces ya que su implementación no ha supuesto ninguna disminución en los casos de violencia sexual contra las mujeres». Por su parte, el concejal del área, Eduardo Castillo, puso en duda la idea de Vox por indicar que «no funcionan los puntos violeta pero pide que pongamos más con Policía Local». «Como tenemos unos que no funcionan, vamos a hacer otros. No lo entiendo». Además, explicó, «cada unidad y patrulla de la Policía es un punto informativo».

Piña también solicitó promover el reconocimiento de la música santanderina, en base a una moción muy similar que planteó hace un año. Desde el equipo de gobierno del PP entienden que ya se hace, por lo que no votaron a favor y no se aprobó. Tampoco la iniciativa del PSOE que proponía un programa de becas de inmersión lingüística para estudiantes.