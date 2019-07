Un incendio en la cocina de un bar obliga a desalojar un bloque de pisos en la calle Tomás y Valiente 00:46 Los vecinos desalojados observan el trabajo de los bomberos para sofocar el fuego. / Antonio 'Sane' El fuego, que afectó a un negocio hostelero y a un local anexo, provocó una importante columna de humo visible desde lejos ELENA TRESGALLO Domingo, 28 julio 2019, 22:12

Una freidora industrial en llamas obligó esta tarde a desalojar por precaución a todo un bloque de edificios (5A) en la calle Francisco Tomás y Valiente de Santander. El suceso tuvo lugar en torno a las 20.00 horas, cuando el aparato eléctrico se prendió fuego y el personal del local trató de sofocarlo sin éxito. Rápidamente se propagó una densa columna de humo visible desde varios puntos de la S-10. A pesar de la espectacularidad de las imágenes todo quedó en un «susto», según reconocieron los vecinos y sólo hubo que lamentar daños materiales.

Entorno a las 20.00 horas, los vecinos del portal 5A de la calle Francisco Tomás y Valiente de Nueva Montaña salían de sus viviendas alertados por esa densa humareda que les obligó a desalojar «todo el bloque», relatan. En uno de los locales hosteleros de la zona un fuego «fortuito», según declaró uno de los propietarios, Manuel García, en «una freidora» desató la humareda. El hombre comentó que trataron de apagarlo inicialmente por sus propios medios «con un extintor» pero al ver que no podían reducirlo llamaron a los servicios de emergencia. Rápidamente se acercaron hasta allí los Bomberos de Santander, acompañados de una dotación de ambulancia del 061, Policía Local y Policía Nacional, que procedieron al desalojo y a acordonar la zona para dejar intervenir a los bomberos. Tras entrar en el local para sofocar el fuego, que para entonces había provocado una inmensa columna de humo que salía por la azotea, una vecina alertó nerviosa que en el local anexo también había «mucho humo», por lo que los bomberos optaron por forzar la puerta este local (un antiguo banco en alquiler). El motivo por el que se veía tanta humareda, tanto ahí como en la azotea, según señalaron vecinos del lugar, es que la extracción del local hostelero estaba conectado por allí.

«La verdad es que nos hemos llevado un buen susto», comentaba una vecina con su hija en brazos. «Nos hemos bajado en cuanto hemos visto el humo, no he esperado a que me llamasen, sólo sabemos que el fuego se ha iniciado en la cocina del bar», comentaba otra.

La columna de humo fue tan espectacular, que numerosas personas se concentraron en la calle Tomás y Valiente para seguir en directo el suceso. La policía comunicaba a los vecinos a las 21.00 horas que ya no había peligro y que, por tanto, podía regresar a sus viviendas.