La Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander vuelve a protestar por «incumplimientos» Los empleados municipales protestan en los pasillos del Consistorio y piden que se ejecuten los acuerdos

Ángela Casado Santander Lunes, 20 de octubre 2025, 12:48 Comenta Compartir

Los empleados municipales vuelven a concentrarse en el Ayuntamiento para protestar contra «los incumplimientos» en la ejecución de los acuerdos que afectan al personal de ... la Policía Local, Personal Técnico de Servicios Sociales, miembros de la Banda de Música, del Conservatorio, Ordenanzas y Vigilantes, entre otros. La concentración se ha desarrollado este lunes en los pasillos del Consistorio y ha sido liderada por la Junta de Personal, que ya llevó la protesta al último pleno. «Hay acuerdos negociados y firmados que no se acaban de ejecutar», lamenta Sergio Pando, presidente de la Junta de Personal. La única novedad desde principios de octubre, continúan, «es que el Interventor ha emitido informe negativo respecto al acuerdo de la Policía Local».

Con carteles en los que puede leerse 'Ejecución de acuerdos, ¡ya!', decenas de empleados públicos han tomado los pasillos del Ayuntamiento. No es la primera vez que se manifiestan por esta situación. Además de la concentración en el Pleno, llevan desde principios de julio protestando a la entrada de la sala en la que se celebra la Junta de Gobierno Local. Desde entonces, «solo se ha ejecutado un acuerdo que afecta al personal del Servicio de Prevencion y Extincion de Incendios, que databa de diciembre de 2023, y solo una parte del acuerdo con el personal del Servicio de Talleres».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión