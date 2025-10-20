El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Empleados municipales protestan este lunes en los pasillos del Ayuntamiento. DM

La Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander vuelve a protestar por «incumplimientos»

Los empleados municipales protestan en los pasillos del Consistorio y piden que se ejecuten los acuerdos

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:48

Comenta

Los empleados municipales vuelven a concentrarse en el Ayuntamiento para protestar contra «los incumplimientos» en la ejecución de los acuerdos que afectan al personal de ... la Policía Local, Personal Técnico de Servicios Sociales, miembros de la Banda de Música, del Conservatorio, Ordenanzas y Vigilantes, entre otros. La concentración se ha desarrollado este lunes en los pasillos del Consistorio y ha sido liderada por la Junta de Personal, que ya llevó la protesta al último pleno. «Hay acuerdos negociados y firmados que no se acaban de ejecutar», lamenta Sergio Pando, presidente de la Junta de Personal. La única novedad desde principios de octubre, continúan, «es que el Interventor ha emitido informe negativo respecto al acuerdo de la Policía Local».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La revolución de los estadios del fútbol español
  2. 2

    Peñacastillo y Nueva Montaña estrenarán más de 400 pisos en los próximos meses
  3. 3

    San Lucas de nuevo abarrotado en Hoznayo
  4. 4

    Cantabria concede mil permisos en terreno rústico en dos años con la nueva Ley del Suelo
  5. 5

    «El Gobierno ha hecho lo contrario a ayudarnos y aun así hemos sobrevivido»
  6. 6

    La Cuadrona espera su transformación
  7. 7

    Sanidad estrena un canal de consultas directo entre médicos de los centros de salud y de los hospitales
  8. 8

    La educación cántabra afronta una semana de huelga docente
  9. 9 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  10. 10

    La investigación de un castillo medieval brinda hallazgos aún más antiguos en Iguña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander vuelve a protestar por «incumplimientos»

La Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander vuelve a protestar por «incumplimientos»