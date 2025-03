Los libros vuelven a la Biblioteca Municipal

Los libros ya están en su hábitat natural. Lo que en principio era una reforma necesaria pero ajustada a un plazo estimado en menos de ... un año de obras, se demoró más de cinco con el correspondiente incremento del coste. De tal modo que ha habido que esperar a la puesta de largo de la Biblioteca Municipal de Santander para conocer la cifra oficial de la inversión que ha supuesto su rehabilitación integral: más de 2,1 millones de euros, cantidad ya anticipada por El Diario Montañés el pasado otoño. Son más de mil metros cuadrados, espacio algo menor respecto a la superficie anterior, distribuidos en cuatro plantas que disponen de una configuración de las dependencias destinadas a potenciar los servicios y, en especial, la actividad cultural del centro.

La Biblioteca vivió este jueves el acto inaugural aunque sus puertas ya están abiertas a los usurarios desde el inicio de la semana. La alcaldesa de Santander, Gema Igual, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, encabezaron la ceremonia de 'estreno' de un edificio que albergó el Archivo Histórico Provincial, ahora con sede en Tabacalera. Las obras acometidas en el inmueble ubicado entre las calles Cisneros, Gravina y Rubio, que forman parte del entramado de infraestructuras culturales del barrio de La Florida, tras la Biblioteca de Menéndez Pelayo y la Fundación Gerardo Diego, son el fruto de un proyecto originado en 2018. Una intervención –los trabajos de rehabilitación han sido ejecutados por SIEC– que ha supuesto la modernización completa de las instalaciones y potenciar la biblioteca como espacio para la lectura y para desarrollar actividades como talleres, cuentacuentos, clubes de lectura e incluso pequeños actos públicos.

Ver 13 fotos La ministra de Vivienda junto a la alcaldesa de Santander durante la inauguración Javier Cotera

La intervención salió a licitación por un presupuesto de 1.838.054 euros. No obstante, el paso del tiempo registró dos modificaciones del proyecto, que no solo conllevó ese significativo retraso, sino que incrementaron el coste. También se reveló la cifra exacta canalizada como ayuda de fondos europeos, 440.467 euros, procedentes de las subvenciones del Plan de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, ligadas al Ministerio. Epicentro de la Red de Bibliotecas Municipales de Santander (ocho incluyendo la ahora reformada), bajo la dirección de Pablo Susinos, el proyecto ha recobrado y adaptado el inmueble del arquitecto de la Diputación Regional, Ángel Hernández Morales, que data de los años 50. Entre las diferentes áreas con las que cuenta su nueva función se ha potenciado la creación de un espacio que compatibilice y permita el trabajo en equipo, zonas de lectura, área infantil, individuales o de grupos, zonas de acceso informático o lectura de prensa. La planta baja, de algo más de 470 metros cuadrados, está dedicada íntegramente a la lectura tanto de adultos como infantil. En la planta primera se dispone de un aula y varios espacios de trabajo en grupo, con conexiones de portátiles a internet, un servicio que no existía antes. En las dos plantas superiores se ubican los depósitos y las áreas de administración y dirección, y en la segunda planta también hay un espacio destinado a investigadores. Para el Ayuntamiento es otro paso en el desarrollo del proyecto de La Florida, tras convertir las instalaciones «en una sede moderna, más accesible, con más medios y posibilidades, con servicios especializados y avances tecnológicos pero, sobre todo, con nuevos espacios adaptados a las necesidades actuales». La reforma ha cuidado, además, especialmente el diseño de las dependencias.

Al acto asistió la delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego; los consejeros de Cultura y Fomento, Luis Martínez Abad y Roberto Media, respectivamente; la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta; los concejales de Cultura y Fomento, Noemí Méndez y Agustín Navarro, respectivamente, junto con autoridades civiles y militares; miembros de la Corporación municipal y vecinos. «Día importante para Santander y para el barrio de La Florida, donde los ciudadanos van a encontrar una sede completamente actualizada que, sin duda, va a incentivar su uso y disfrute», destacó Igual. En su discurso inaugural, la alcaldesa volvió a hacer hincapié en su visión positiva de la ecuación ciudad y cultura e insistió en que «el Ayuntamiento continúa sacando adelante proyectos que van a redundar directamente en los vecinos y también en el tejido cultural y creativo de la ciudad». No hubo mención a las obras, paralizadas desde hace dieciocho meses, de la contigua Biblioteca de Menéndez Pelayo, salvo para decir que se estaba trabajando en el proyecto.

La ministra, por su parte, señalado que, si bien «la crisis de la vivienda es una de las principales crisis que hoy tenemos que resolver las administraciones públicas, hay otra de semejante envergadura, que es la crisis de los valores, para la que no existe mejor medicina que la lectura y las bibliotecas pública». A juicio de Rodríguez, los centros bibliotecarios «han contribuido a la prosperidad, a la mejora en el conocimiento de todos los españoles». «Igual que estamos rehabilitando cientos de miles de viviendas a lo largo y ancho de España, decidimos que una cuantía tan importante como mil millones de euros los íbamos a destinar a la conservación del patrimonio de ayuntamientos y comunidades autónomas», precisó.

Apertura tras una carrera de obstáculos: la obra se inició antes de la pandemia

Ampliar Dependencias de los depósitos en la tercera planta de la Biblioteca. La reforma obligó a potenciar la estructura del edificio. Roberto Ruiz

Por Violeta Santiago

La idea de destinar este inmueble estratégicamente ubicado en el centro de la ciudad a renovada y principal biblioteca municipal saltó en 2018. Pero, para hacerse una idea mejor de la carrera de obstáculos que ha supuesto llegar a la apertura de la instalación santanderina, basta este dato: la obra de reacondicionamiento se inició cuando los cántabros ni siquiera habían oído hablar de una pandemia de covid, y dónde queda ya el recuerdo de esta gran crisis sanitaria. En el momento de arranque de la reforma (febrero de 2020), el Ayuntamiento se las prometía muy felices: estimó que bastarían ocho meses para terminar los trabajos y ese fue el plazo inicial que se le dio al constructor que se hizo cargo (la empresa SIEC).

Pero han pasado más de cinco años de las fotos con las que El Diario Montañés contó a sus lectores que el proyecto, finalmente, estaba en marcha. En ellas se veía a la alcaldesa (Gema Igual) y al entonces concejal de Obras (César Díaz) muy sonrientes porque, por fin, había albañiles pululando por el edificio. Y es que ni siquiera había sido fácil llegar hasta ese instante, ya que el espacio que alberga la biblioteca actual venía de una vida anterior en la que había acogido el Archivo Histórico Provincial, dependiente del Gobierno de Cantabria, y hubo que desarrollar una negociación previa con la Administración autonómica.

Luego vinieron las licitaciones del proyecto de adecuación y de los trabajos. El concurso para la reconversión salió por casi 1,9 millones, si bien se adjudicó a la baja a la citada constructora de Torrelavega por algo menos de 1,3 millones. A lo largo del camino, sin embargo, hubo que ampliar en un par de ocasiones esta dotación inicial. Una de ellas, poco después de empezarse la obra (en el segundo semestre de 2020), para reforzar los cimientos del edificio, algo que se hizo por medio de micropilotes.

Ampliar de esta forma el plan previsto conllevó todo un año de parón y un sobrecoste añadido de casi medio millón de euros (438.000 euros). En diciembre de 2022 se produjo el segundo modificado, que supuso añadir 205.000 euros al presupuesto inicial para aislar de forma eficaz el inmueble, condición indispensable para que el Ayuntamiento de Santander pudiera solicitar respaldo económico a la Unión Europea.

El Consistorio pidió ayuda a la Unión Europea para acometer la obra y se consiguió respaldo financiero: esos 440.000 euros fueron aprobados en el año 2022 porque Europa consideró loables los esfuerzos de Santander por introducir en un edificio que databa de los años 50 del siglo XX actuaciones para mejorar la eficiencia energética, por lograr una sede sostenible y por la intención de librar al espacio de barreras arquitectónicas. Desde hace tres días, la 'nueva' Biblioteca Municipal está abierta al público. El coste final ha superado los dos millones de euros.