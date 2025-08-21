La lluvia corta la S-20 y varias calles por la inundación de los túneles en Santander Coches cambiando de sentido y colas interminables para entrar en la ciudad son las imágenes que deja la tromba de agua

Ignacio Serrano Garbayo Jueves, 21 de agosto 2025, 12:17 Comenta Compartir

Varias carreteras en Santander se han colapsado por el tráfico debido a la tromba de agua de primera hora de la mañana. Tanto los accesos a la ciudad como las principales calles del centro han sufrido las consecuencias de un fenómeno meteorológico que ha pillado desprevenidos a todos. Entre las más afectadas se encuentra la S-20, donde incluso tuvo que cortarse un tramo de cinco kilómetros entre Monte y Bezana por la inundación del túnel de La Albericia. Y, en el centro, caos circulatorio por el corte del túnel de la calle Burgos, una de las principales vías de la ciudad. También el corte del túnel de Cuatro Caminos y el de San Fernando contribuyeron al caos matinal, con colas de varios kilómetros por las balsas de agua.

Según testigos, muchos vehículos, ante la imposibilidad de entrar en la ciudad, han dado media vuelta, con la intención de recorrer en sentido contrario la carretera para encontrar otra vía de acceso a Santander. Una vecina que llegaba en autobús a Santander ha visto a coches en sentido contrario para salir de la ratonera, mientras ella sufría también los atascos: «Venía desde Somo y el tráfico se ha atascado en Heras. Normalmente suelo tardar diez minutos hasta Maliaño, pero esta vez he tardado 40».

No solo las zonas céntricas se han visto colapsadas, sino también carreteras como la N-635 y la S-10. Además, otras localidades del arco de la bahía se han visto afectados por estas lluvias torrenciales. Maliaño, Bezana, Nueva Montaña o El Astillero se han llenado también de grandes balsas de agua que han ralentizado la circulación por peligro de posibles accidentes.

Lo peor se lo han llevado las zonas bajas de Santander, mientras que otras situadas a más altura, como la calle Alta y General Dávila, se han librado de las inundaciones. La Policía Local se encuentra desbordada para regular el tráfico mientras se mantiene el corte en la S-20 a la altura de La Albericia y algunos cortes intermitentes todavía en la Calle Burgos. Aun así, el resto de las zonas que sufrieron inundaciones parecen estar controladas y al amainar la tormenta, el tráfico poco a poco ha ido recuperando la normalidad.

Aparte de a las carreteras, la tromba también ha llegado a varios vecindarios, lo que ha obligado a los santanderinos a achicar agua de sus portales y a hosteleros y comerciantes a limpiar sus negocios.