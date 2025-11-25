Luz verde a la mejora del alcantarillado en el entorno de la plaza del Ayuntamiento de Santander

Tal y como ya adelantó El Diario Montañés el domingo, el Ayuntamiento de Santander ha elaborado un plan de acción para «atajar» los diez ... puntos negros de inundaciones que hay en la ciudad de cara a 2026. El primer paso para ponerlo en marcha lo dio ayer la Junta de Gobierno Local, que aprobó el proyecto de mejora de la red de alcantarillado en el entorno de la plaza del Ayuntamiento, por un presupuesto de 321.000 euros, con los que se prevé renovar y ampliar los colectores que afectan a la Plaza de la Leña, Isabel II y Calvo Sotelo; y aumentar la red de imbornales de este distrito. Así, se incrementa la superficie de evacuación del agua en escorrentía.

La actuación supone el inicio de ese plan integral para la prevención de inundaciones en puntos sensibles del municipio, con una obra que interviene en un punto que, en momentos de precipitaciones intensas, «presenta dificultades para evacuar el agua en superficie y desbordamientos de los colectores de saneamiento». El plan se financiará con cargo al canon anual de Aqualia para obras de nueva ejecución.

La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, explicó ayer que estas actuaciones suponen un aumento considerable en la capacidad de transporte del agua en estos puntos y la mayor evacuación de la lluvia. «Estamos atentos y reaccionamos ante las incidencias y necesidades que van surgiendo en la ciudad, y muestra de ello es que, ante las acumulaciones de agua que vienen registrándose en algunas zonas en episodios de lluvias intensas, desde el Ayuntamiento llevamos meses trabajando en un plan para evitarlas», añadió Rojo.

Por ello, insistió en que esta aprobación «es el punto de partida de una planificación ambiciosa para solucionar las incidencias detectadas con las soluciones técnicas apropiadas».

El Ayuntamiento también actuará en la rotonda sur de Valdecilla, un lugar donde se ha detectado una insuficiente evacuación de las aguas de lluvia que produce afecciones a la circulación de vehículos y peatones. El Consistorio está redactando el proyecto para la ampliación de la red de drenaje superficial que evite las retenciones de agua en este punto. Por otro lado, la calle Ramón y Cajal sufre de forma habitual retenciones de agua que dificultan el acceso a viviendas y garajes. Por ello, está en proceso de adjudicación la obra de reordenación y pavimentación de la zona oeste de El Sardinero, que afectará a las calles Luis Martínez, Ramón y Cajal, Teniente Fuentes Pila, Rocío y Calatayud. Otro entorno de la ciudad donde incide el plan municipal para la prevención de inundaciones es la Plaza de Numancia y la calle Burgos. Actualmente se está redactando un proyecto para mejorar la evacuación de las aguas que llegan a la plaza desde San Fernando, con el fin de aumentar la capacidad de trasiego de los colectores y minimizar los desbordamientos ante lluvias intensas. Además de estas actuaciones, también se está estudiando la redacción de los proyectos para mejorar otros puntos como la Avenida de El Faro, Camarreal o la Peña del Cuervo.