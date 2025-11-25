El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La empresa de limpieza PreZero trata de recuperar la normalidad frente al Ayuntamiento el pasado agosto, tras una jornada de fuertes precipitaciones. K. B.

Luz verde a la mejora del alcantarillado en el entorno de la plaza del Ayuntamiento de Santander

El plan, con un presupuesto de 321.000 euros, se centra en una zona con «dificultades en la evacuación de las aguas en superficie»

Candela Gordovil

Martes, 25 de noviembre 2025, 07:34

Tal y como ya adelantó El Diario Montañés el domingo, el Ayuntamiento de Santander ha elaborado un plan de acción para «atajar» los diez ... puntos negros de inundaciones que hay en la ciudad de cara a 2026. El primer paso para ponerlo en marcha lo dio ayer la Junta de Gobierno Local, que aprobó el proyecto de mejora de la red de alcantarillado en el entorno de la plaza del Ayuntamiento, por un presupuesto de 321.000 euros, con los que se prevé renovar y ampliar los colectores que afectan a la Plaza de la Leña, Isabel II y Calvo Sotelo; y aumentar la red de imbornales de este distrito. Así, se incrementa la superficie de evacuación del agua en escorrentía.

