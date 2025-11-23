El Ayuntamiento de Santander diseña un plan de acción para «atajar» los diez puntos negros de inundaciones

El Ayuntamiento de Santander se ha propuesto que en 2026 no se repitan las escenas de inundaciones que se han visto, sobre todo, en ... esta segunda parte del año. Algunas muy recientes y recurrentes como la de la calle Jerónimo Sainz de la Maza y que han repercutido en la propia movilidad de los vehículos en el acceso y la salida de la ciudad. No obstante, se ha llegado a paralizar la actividad comercial, de establecimientos situados en los areldedores del edificio consistorial, o empresarial, de polígonos como el caso de Candina.

Para ello ha elaborado un plan de acción -al que ha tenido acceso El Diario Montañés- en la prevención de inundaciones en esos diez puntos negros de Santander. En el mismo se recogen todos esos lugares de la ciudad en los que se precisan actuaciones de mejora. El primer paso lo va a dar mañana con la aprobación en la Junta de Gobierno Local del proyecto que afecta al entorno de la plaza del Ayuntamiento. Con un coste total de 321.572,60 euros, se financiará con cargo al canon anual de la concesión de Aqualia. Dicha intervención se centra en la renovación y ampliación de diferentes colectores en calles traseras al consistorio para evitar que el agua corra desde el Paseo de Altamira (antigua calle General Dávila) y se pueda recoger en imbornales antes de esta zona. Aunque también se va a ampliar y mejorar la red de estos para aumentar la superficie de evacuación del agua.

La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, confiesa que «no vamos a parar de trabajar en la calle» durante el próximo año. «El lunes empieza con la aprobación del primer proyecto, muchos se están elaborando y, paralelamente, se van a hacer acciones que no requieran proyectos». Rojo sostiene que el cambio en la «agresividad» de las precipitaciones ha generado parte de estos problemas. «Ahora está lloviendo de forma más torrencial, entonces hay que dar más capacidad para el agua sea retenida en la red. Por eso estamos estudiando, trabajando e intentando resolverlo desde el Ayuntamiento con este plan de actuación».

Otra de las zonas que se abordará es la plaza de Numancia y calle Burgos. En este momento se encuentra en redacción el proyecto para mejorar la evacuación de las aguas que llegan a la plaza de Numancia desde San Fernando, con el objetivo puesto en aumentar la capacidad de trasiego de los colectores y minimizar los desbordamientos. Además, la idea que recoge el documento es trabajar en distintos puntos de las redes de pluviales para evitar retenciones de agua en el túnel de la calle Burgos y en la mejora de sus sistemas de evacuación.

En el barrio de Santiago el Mayor se ha acometido la obra de construcción del dique contención de la ría de Raos para la que el Ayuntamiento de Santander destinó 345.000 euros. Asimismo, se trabaja en una obra de mejora en la instalación del bombeo de aguas excedentes de lluvia, adecuando la calidad del agua aliviada a medio natural y automatizando los sistemas de limpieza, «que evitará, ante grandes avenidas de agua, la colmatación del bombeo por los residuos arrastrados». Este proyecto, con cargo al canon anual de obras de la concesión de Aqualia, supone una inversión de 562.265,62 euros. Como complemento a estas obras, la ría de Raos está pendiente un proyecto de recuperación ambiental con la colaboración entre distintas corporaciones. Para subsanar los problemas en la calle Jerónimo Sainz de la Maza se va a redactar un proyecto que amplíe la red de drenaje supeficial y evite las retenciones.

Con respecto a la calle Ramón y Cajal, se encuentra en proceso de adjudicación la obra de reordenación y pavimentación de la zona oeste del Sardinero, con un plazo de 12 meses y un presupuesto de 3.567.181 euros. El objetivo es mejorar y ampliar los colectores de saneamiento y aumentar el drenaje en superficie.

En el caso particular de algunos puntos de la ciudad como la avenida del Faro, el barrio de Camarreal o la calle Peña del Cuervo, se encuentra en proceso de estudio para la redacción de los proyectos correspondientes.

Las acumulaciones de agua también han dejado huella en los polígonos industriales. En el de Candina ya se realizó una obra de mejora de la red de imbornales y un nuevo colector. Con la colaboración del Gobierno de Cantabria, que acometió la mejora de la Estación de Bombeo CLH, se encuentra redactado y próximo a su licitación el proyecto para un nuevo bombeo en el polígono que fuerce la evacuación de las aguas.

Con el de Elegarcu se han mantenido reuniones entre administraciones y el Ejecutivo ha encargado un proyecto para encauzar y desviar el arroyo para evitar que las crecidas afecten a la carretera CA-306 y a las naves.