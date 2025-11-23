El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La pasada semana en la rotonda de Valdecilla Sur Alberto Aja

El Ayuntamiento de Santander diseña un plan de acción para «atajar» los diez puntos negros de inundaciones

El Diario Montañés accede al documento en el que la corporación recoge todos los proyectos que «va a ir ejecutando» en 2026

Sócrates Sánchez

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

El Ayuntamiento de Santander se ha propuesto que en 2026 no se repitan las escenas de inundaciones que se han visto, sobre todo, en ... esta segunda parte del año. Algunas muy recientes y recurrentes como la de la calle Jerónimo Sainz de la Maza y que han repercutido en la propia movilidad de los vehículos en el acceso y la salida de la ciudad. No obstante, se ha llegado a paralizar la actividad comercial, de establecimientos situados en los areldedores del edificio consistorial, o empresarial, de polígonos como el caso de Candina.

