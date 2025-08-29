El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La Alameda de Oviedo de Santander, a rebosar de curiosos con ganas de disfrutar del mercado.

La Alameda de Oviedo de Santander, a rebosar de curiosos con ganas de disfrutar del mercado. Juanjo Santamaría

Una mañana en el Mercado Romano

La tradicional iniciativa de la fiesta de los Santos Mártires de Santander vuelve un año más con 137 puestos de comida y artesanía

Laura Pérez Robledo

Laura Pérez Robledo

Santander

Viernes, 29 de agosto 2025, 18:26

Santander se ha hecho a un lado para dejar paso a la Antigua Roma durante el fin de semana. La Alameda de Oviedo, la Plaza ... de Juan Carlos I y la calle Burgos se han convertido en máquinas del tiempo capaces de transportar a los curiosos que se aventuran en sus entrañas a una época lejana que, gracias al esfuerzo de los comerciantes, puede rozarse con la punta de los dedos. Un paseo sensorial que no deja a nadie indiferente. «Venimos todos los años, es tradición», contaban Conchi y María, madre e hija. «Nos encanta el ambiente, al final estas cosas dan vida a la ciudad». Y no se equivocan. El viernes, a las 11.30 horas, treinta minutos después de la inauguración oficial del Mercado de los Santos Mártires, el centro de Santander estaba a rebosar de gente. Para abrir la jornada, la alcaldesa Gema Igual, acompañada de Álvaro Lavín –concejal de Comercio y Mercados–, así como de vecinos y mercaderes de la zona, pasearon por la feria romana, saludando entre sonrisas y comentarios amables a los trabajadores y mostrando interés por una labor que, desde luego, no pasa desapercibida.

