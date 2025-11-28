El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El agente de la Policía Nacional Rafael Fontal y el superviviente Johan Samuel Yarleque. Daniel Pedriza

Medalla a los héroes del derrumbe de La Albericia

Rafael Fontal, agente de la Policía Nacional, y Johan Samuel Yarleque, una de las víctimas de la explosión, reciben hoy el reconocimiento de la Delegación del Gobierno

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:20

Comenta

Rafael Fontal y Johan Samuel Yarleque coincidieron en uno de los momentos más extremos de sus vidas. El primero, como agente de la Policía Nacional; ... el segundo, como superviviente de un derrumbe que se llevó por delante la vida de tres personas en el barrio santanderino de La Albericia. Rafael fue quien escuchó las voces de alarma de Johan, avisando de que él, junto a toda su familia, estaban heridos dentro de un patio interior al que habían saltado desde su casa, en una primera planta, para salvar su vida. Todos estaban heridos y Johan, con la espalda rota, apenas podía moverse, pero no cesaba en su empeño de que los localizasen antes de que el resto del edificio se les viniera encima. Fue Rafael quien advirtió al resto de fuerzas –de su Cuerpo, y también de la Policía Local y los Bomberos– de que necesitaba unas escaleras para acceder a ese patio interior y sacarlos. Y así lograron, entre todos, salvar a esta familia y al resto de vecinos del inmueble, excepto al matrimonio que falleció y a quien provocó la explosión, que también murió. Hoy, Rafael y Johan vuelven a encontrarse. Esta vez, por un motivo feliz: la Delegación del Gobierno en Cantabria les hace entrega de la Medalla de Protección Civil por su labor en aquella jornada negra de la que hace apenas un mes se cumplió el primer aniversario.

