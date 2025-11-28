Medalla a los héroes del derrumbe de La Albericia

Rafael Fontal y Johan Samuel Yarleque coincidieron en uno de los momentos más extremos de sus vidas. El primero, como agente de la Policía Nacional; ... el segundo, como superviviente de un derrumbe que se llevó por delante la vida de tres personas en el barrio santanderino de La Albericia. Rafael fue quien escuchó las voces de alarma de Johan, avisando de que él, junto a toda su familia, estaban heridos dentro de un patio interior al que habían saltado desde su casa, en una primera planta, para salvar su vida. Todos estaban heridos y Johan, con la espalda rota, apenas podía moverse, pero no cesaba en su empeño de que los localizasen antes de que el resto del edificio se les viniera encima. Fue Rafael quien advirtió al resto de fuerzas –de su Cuerpo, y también de la Policía Local y los Bomberos– de que necesitaba unas escaleras para acceder a ese patio interior y sacarlos. Y así lograron, entre todos, salvar a esta familia y al resto de vecinos del inmueble, excepto al matrimonio que falleció y a quien provocó la explosión, que también murió. Hoy, Rafael y Johan vuelven a encontrarse. Esta vez, por un motivo feliz: la Delegación del Gobierno en Cantabria les hace entrega de la Medalla de Protección Civil por su labor en aquella jornada negra de la que hace apenas un mes se cumplió el primer aniversario.

Los protagonistas «La medalla me la ponen a mí en el pecho, pero somos un equipo y me gustaría hacerla extensible a mis compañeros» Rafael Fontal Agente de la Policía Nacional

«Me emociona, pero no solo porque mis gritos de alerta sirvieran para salvar a mi familia, lo hubiese hecho por cualquiera» Johan Samuel Yarleque Superviviente del derrumbre

Este galardón les ha pillado «de sorpresa»,pero resaltan que «es un orgullo» recibirlo. Como bromea Rafael, «como diría aquel, me llena de orgullo y satisfacción». Para el policía nacional, «que te reconozcan en la labor policial que hacemos todos y cada uno de nosotros me alegra muchísimo, me carga las pilas para seguir adelante y continuar haciendo las cosas bien». Pero, sobre todo, lo que quiere destacar es que este reconocimiento es para todo el operativo. «La medalla me la pondrán a mí en el pecho, pero somos todos un equipo y me gustaría hacerla extensible a mis compañeros, en especial a Sergio Soriano, y a los policías locales que siempre están codo a codo con nosotros».

Por su parte, Johan resalta que recibir un reconocimiento de este tipo «emociona». «Pero no solo porque mis gritos de alerta sirvieran para salvar a mi familia, lo hubiese hecho por cualquiera». También reivindica que, además de esta medalla, es importante que las administraciones atiendan a las víctimas del derrumbe, ya que muchas de ellas siguen sin casa y con juicios pendientes de resolver.

Recuerdo de lo ocurrido

La madrugada del 26 de octubre de 2024, Rafael estaba patrullando por Santander con su compañero Sergio cuando recibieron el aviso de la sala Cimacc del 061 de que se había producido una explosión en La Albericia. En ese momento, estaban circulando por la calle Guevara y pusieron rumbo hacia allí: «Nos dirigimos con la mayor premura debido al impacto de la llamada». Fueron los primeros en llegar; medio edificio se había desprendido y todo estaba completamente en llamas. «Empezamos a gritar si había alguien dentro y una mujer nos pidió socorro», rememora. «Le señalamos una puerta que, entre varios compañeros, abrimos a patadas para poder sacarla». Fue ahí cuando escucharon las voces de Johan, que les advertía de que había personas atrapadas detrás. Otro vecino, Carlos, los guió y así consiguieron sacar a pulso, con el resto de las fuerzas de seguridad, a toda la familia. Rafael acabó en la cámara hiperbárica y desde el Hospital Valdecilla seguía preguntando por Johan y sus familiares. «Me quedé con ganas de darle un abrazo», recuerda. Hoy tendrá la oportunidad de hacerlo.