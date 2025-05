29 caras nuevas en la Policía Local de Santander

Candela Gordovil Santander Viernes, 2 de mayo 2025, 13:48 Comenta Compartir

A sus 27 años, Eric Salmón recuerda perfectamente el día en el que se dio cuenta de que quería ser Policía Local. Tenía solo seis ... años y fue a casa de una amiga, cuyo padre ejercía como tal. «Recuerdo que estando allí, él, que lamentablemente ha fallecido hace poco, me enseñó su placa. Desde ese momento supe que quería hacer lo mismo», recuerda Salmón, que después de «mucho esfuerzo» ha visto cómo el sueño de ese niño pequeño ya se ha cumplido tras recibir este viernes su propia placa. Él es uno de los 29 nuevos agentes que se ha incorporado a la Policía Local de Santander, en un acto celebrado en la Sala Riancho del Palacio de la Magdalena. «Han pasado casi cuatro años desde que me senté a estudiar hasta hoy. Mi camino siempre ha estado orientado hacia la misma meta. Me gradué en Derecho y también he trabajado en hostelería, mientras estudiaba la oposición. Ha sido un proceso muy largo y costoso que termina de la mejor manera posible», añade Salmón. Ahora, estos efectivos pasan a formar parte, con el 100% de las funciones operativas, de una plantilla de más de 200 hombres y mujeres.

Los nuevos agentes de la Policía Local de Santander, este viernes, durante el acto de bienvenida que ha acogido el Palacio de la Magdalena. Roberto Ruiz La alcaldesa de Santander, Gema Igual, el concejal de Recursos Humanos, Daniel Portilla y el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, junto a uno de los nuevos agentes de la Policía Local de Santander. Roberto Ruiz Tras la entrega de la placa y el arma, los agentes se hicieron una foto de familia y disfrutaron de un desayuno con sus allegados. Roberto Ruiz La Sala Riancho del Palacio de la Magdalena, abarrotada de familiares de los nuevos agentes. Roberto Ruiz Los efectivos se suman a una plantilla de más de 200 hombres y mujeres. Roberto Ruiz 1 / Veintinueve historias diferentes las de los nuevos agentes -este viernes faltaron dos-, pero marcadas por el mismo objetivo, el de «servir a la ciudadanía». Algunos de esos testimonios que, al ser recordados, incluso provocaron las lágrimas de los protagonistas. Es el caso de Diego Ortiz, un joven de 28 años que no olvida el apoyo de su familia y pareja en un «proceso tan complicado». Desde que comenzó a estudiar hasta este viernes, no se han separado. Igual que ellos, una multitud de familiares que no quisieron perderse el acto de bienvenida y abarrotaron el Palacio de la Magdalena. «Que hayan confiado en mí es lo que me ha dado fuerzas para seguir», comparte este nuevo efectivo que, al principio, compaginó los estudios con su trabajo en la construcción. «Al final decidí centrarme solo en esto. Mi vida era levantarme pronto, ir a la biblioteca, entrenar y volver a la biblioteca», añade. En el caso de Sara Martínez, que tiene 30 años, este sacrificio comenzó hace ocho años. «Trabajaba como dependienta y ha sido muy duro mantenerme en forma mientras estudiaba y trabajaba». Precisamente porque sabe lo que le ha costado llegar hasta aquí, está «deseando salir a la calle a trabajar». 22 efectivos más La alcaldesa, Gema Igual, el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo; el responsable municipal de Recursos Humanos, Daniel Portilla; y los mandos del Cuerpo presidieron la bienvenida a los nuevos efectivos. «Este es el año en el que más Policía Local se ha incorporado a Santander y en pocas semanas sumaremos veintidós efectivos más. Nuestra intención es que, al incrementarse el número de agentes con este refuerzo tan importante, los ciudadanos sientan esa seguridad y esa cercanía, viéndolos en la calle con mayor frecuencia», explicó Igual. «Gracias por querer formar parte de nuestra policía y bienvenidos a este puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Santander. Es un orgullo que os incorporéis a este servicio fundamental para los santanderinos y, además, de la forma más ágil posible, dado que el martes recibisteis el diploma y hoy mismo disponéis ya vuestra placa y vuestra arma oficial», añadió la regidora.

