La policía caza a un hombre cuando intentaba robar en una óptica de Santander Los agentes sorprendieron al detenido intentando abrir la puerta del comercio con una barra de metal

Ana del Castillo Santander Jueves, 7 de agosto 2025, 10:21

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa en una óptica del centro de Santander. Los agentes cazaron al delincuente intentando abrir la puerta del establecimiento con una barra metálica.

Los hechos ocurrieron el pasado 1 de agosto a las tres de la madrugada, cuando el Centro Inteligente de Mando, el 091, recibió una llamada de un vecino que vio a un hombre sospechoso vestido de color negro y con una mochila cerca del comercio ubicado en el centro de la capital cántabra.

En ese momento, una patrulla de la Policía Nacional se puso en marcha en dirección a la zona y cuando llegó al negocio, sorprendió al varón apalancando la puerta con una barra de hierro de grandes dimensiones. El hombre ya había conseguido romper el cierre de seguridad superior de la puerta de acceso de la óptica.

Con tales pruebas, los agentes detuvieron al individuo y lo trasladaron a dependencias policiales. Tras darse por finalizadas las correspondientes actuaciones y una vez concluido el atestado policial, el detenido fue puesto a disposición judicial, donde se decretó su puesta en libertad.

Colaboración ciudadana La Policía Nacional recuerda a los ciudadanos la importancia de su colaboración. «Si observan a alguna persona que les infunda sospechas merodeando por el vecindario, edificio, piso, portal, escaleras o ruidos a horas no habituales, contacten con el 091 en la mayor brevedad posible o a través de la aplicación Alertcops, aportando toda la información posible sobre lo observado», señala el Cuerpo.